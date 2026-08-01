FIFA Başkanı Gianni Infantino üzerinde dev baskı: İşte olası halefleri

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, özel yatırımcılara FIFA'nın en büyük turnuvalarında pay verme planının tamamen başarısızlığa uğramasının ardından koltuğu ciddi biçimde sallanıyor. Başta Reuters olmak üzere çeşitli kaynaklar, CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin büyük ihtimalle aday olacağını bildirirken, AFC Başkanı Şeyh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa'nın da adı geçiyor.

Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri nedeniyle sert eleştiriler almasına rağmen uzun süre FIFA başkanı olarak "dokunulmaz" görünüyordu. Ancak Infantino'nun tartışmalı planlarının açıklanmasının ardından her şey değişti. UEFA ve CONCACAF (Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler) kısa süre içinde Infantino'ya sert şekilde karşı çıktı.

UEFA, FIFA boykotu ilan etti ve Hollanda'dan da sert eleştiriler geldi. Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, NOS'a yaptığı açıklamada, "Bu öneri süreç, yönetişim ve içerik açısından doğru değil" dedi. "Bu öneri geri çekilmeli. Öneri geri çekilmediği sürece UEFA'ya bağlı 55 ülkenin tamamı FIFA organizasyonlarına katılmayacak."

Asya Futbol Konfederasyonu AFC de bu arada Infantino'ya sert şekilde karşı çıktı ve İsviçreli yönetici FIFA içinde de büyük eleştirilerden kaçamadı. Nitekim Infantino'nun başdanışmanı Carlos Cordeiro ile FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour görevlerinden ayrıldı.

Lamour, "Bir başkan insanları bir araya getirmeli, onları birleştirmeli ve ilham vermeli" dedi. "Bugün ise tam tersinin yaşandığını görüyoruz. Bu bir FIFA projesi değil, hele hele FIFA yönetiminin bir projesi hiç değil. Bu, tek bir kişinin projesi" sözleriyle açıkça Infantino'yu işaret etti.

The Times , Infantino'ya karşı bir güvensizlik oylamasının sadece 43 ülkenin desteğine ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Örneğin UEFA'ya bağlı tüm ülkelerin Infantino'nun planına karşı ortak tutumu düşünüldüğünde, böyle bir güvensizlik oylaması çok uzak görünmüyor; en azından gerçekçi bir ihtimal.

Böyle bir durum yaşanırsa Infantino doğrudan görevden alınmayacak, ancak pozisyonu fiilen sürdürülemez hale gelecek. Bu sırada özellikle Montagliani, Infantino'nun olası halefi olarak öne çıkıyor. Kanadalı yönetici (60), bir gün FIFA başkanı olma hedefini hiçbir zaman gizlemedi ve şimdi harekete geçmek istiyor gibi görünüyor.

Montagliani, Mayıs 2016'dan bu yana CONCACAF Başkanı ve resmen adaylığını koymak için 18 Kasım'a kadar süresi var. O gün, 2027-2031 döngüsündeki başkanlık için yapılacak FIFA seçimlerinin başvuru süresi doluyor. Kazanan gelecek yıl 18 Mart'ta Rabat'ta açıklanacak.

Montagliani'nin yanı sıra Şeyh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa'nın da Infantino'nun olası halefi olduğu konuşuluyor. Bahreynli yönetici (60), 2013'ten bu yana AFC Başkanı. Infantino'nun başarısızlığa uğrayan planları hakkında, "Uluslararası futbolun geleceği her zaman sağlam istişare, kolektif diyalog ve sporumuzun yerleşik yönetim yapılarının saygı görmesi yoluyla şekillenmelidir" dedi.

Daha önce Nasser Al-Khelaifi'nin adı da gündeme gelmişti. Paris Saint-Germain Başkanı, UEFA İcra Komitesi üyesi, BeIN Media Group Başkanı ve European Football Clubs (EFC) Başkanı olan Al-Khelaifi ise FIFA başkanlığı için mevcut görevlerini bırakmaya sıcak bakmıyor.