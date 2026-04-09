FIFA, Barcelona-Atlético Madrid maçının hakemine "ödül" verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Perşembe günü, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.

Bu bağlamda, "Radio Marca"nın hakemlik uzmanı İspanyol Pavel Fernández, son zamanlarda Avrupa futbolunda tartışmalara yol açan hakemlerden birinin seçilmesini eleştirdi.

Ayrıca okuyun

Fernández, "X" platformundaki hesabından, Dünya Kupası'ndaki hakemlik görevinin resmi olarak İspanyol ikili Alejandro Hernández ve Carlos del Cerro Grande'ye verildiğini, buna karşılık José María Sánchez Martínez'in nihai listeden çıkarıldığını söyledi.

Fernández, "Bununla birlikte, korkunç Stefan Kovac zaten listede yer alıyor" diye devam etti. Bu sözleriyle, özellikle dün Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki maçı yönetmesinin ardından etrafında kopan tartışmaların ardından Rumen hakemin performansından duyduğu hoşnutsuzluğa işaret etti.

Katalan "Sport" gazetesi ise şu yorumu yaptı: "Kovács'a dünkü performansının ardından ödül... FIFA bugün onu Dünya Kupası hakem kadrosuna dahil ettiğini açıkladı."

Ne oldu?

Dün Çarşamba günü, Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçının ikinci yarısında tartışmalı bir olay yaşandı.

54. dakikada, Atlético kalecisi Juan Musso, altı metre çizgisi yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e bir vuruşla topu gönderdi; Poblet ise izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle kontrol edip tekrar oyuna soktu.

Bu pozisyon, bazı Barcelona oyuncularının itirazlarına neden oldu, ancak maçın hakemi Stefan Kovac penaltı kararı vermedi ve VAR hakemleri de pozisyonu incelemek için çağrılmadı.

Bu durum, Katalan kulübünden geniş çaplı eleştirilere yol açtı ve kulübü, özellikle Blaugrana'nın kendi sahasında 2-0 mağlup olması sonrasında, Perşembe günü Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) nezdinde şikayette bulunmaya itti.