Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Şampiyonlar Ligi’nde tartışmalı bir hakemlik geçmişine sahip Portekizli hakem João Pinheiro’yu, Kansas City’de oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında gerçekleşecek maçın yönetimine atadı.

38 yaşındaki Pinheiro’nun bu maçı yönetmesi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde büyük tartışmalara yol açmasına rağmen gerçekleşti. O maçta, João Neves’in ceza sahası içinde yaptığı bariz elle oynama hareketi sonrasında Bayern Münih’in Paris Saint-Germain karşısında açık bir penaltı hakkı kazanmasına rağmen hakem penaltı kararı vermedi, Bu karar, Bayern oyuncuları ve teknik ekibinin şiddetli protestolarına neden olmuştu.

Ancak Arjantinli "tycsports" gazetesine göre dikkat çeken nokta, VAR odasının bu pozisyonu incelemesi için onu çağırmamış olmasıdır; bu olay, bugün bile Alman taraftarların öfkesini uyandırmaya devam ediyor.

Pineiro’nun heyecan verici sicili bununla da bitmiyor. Bu Dünya Kupası’ndaki ilk maçında, grup aşamasında 4-1 biten İsviçre-Bosna maçını yönetti ve “hakemlik açısından gergin” olarak nitelendirilen bu karşılaşmada 3 sarı kart ve savunma oyuncusu Tarik Mehrić’e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Pineiro, 2022/2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde görev almaya başladığından beri Avrupa’nın büyük futbol turnuvalarında tanıdık bir isim haline geldi.

Hakemlik kariyerine 2015 yılında Portekiz liginde başlayan Peneiro, 2016'da uluslararası hakem statüsüne yükseldi. Ayrıca geçen Ağustos ayında Paris Saint-Germain ile Tottenham arasında oynanan Avrupa Süper Kupa finalini yönetti ve bu maçta 4 sarı kart gösterdi.

Arjantin ile İsviçre arasındaki karşılaşma, kariyerinde “Tango” ile ilk karşılaşması olacak; oysa grup aşamasında daha önce bir İsviçre maçını yönetmişti. Ayrıca, son 32 turunda Kanada ile Güney Afrika arasındaki maçı da yönetmiş ve iki sarı kart göstermişti.

FIFA’nın çeyrek final gibi önemli bir maçı Peniero’ya emanet etme kararı, özellikle de bu karşılaşmada dünya şampiyonu ve son turnuva şampiyonu ile, Portekizli hakemin daha önce bir maçta bir oyuncuyu doğrudan oyundan attığı ve 4 golün atıldığı İsviçre milli takımı arasında oynanacağı için, yeniden soru işaretlerini gündeme getiriyor.