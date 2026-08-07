Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"ya bağlı Dünya Kupası'nın İspanyolca resmî hesabı, bugün cuma günü, 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici anlarından birini yeniden gündeme getirerek, son 16 turu müsabakaları kapsamında oynanan Mısır - Arjantin maçından bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, tangocuların orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in Mustafa Şubeyr'in kalesine üçüncü golü ilan eden kafa vuruşunu yaparken görüntüsü yer alıyor; Mısır defans oyuncusu Yasser İbrahim de bu anı izliyor.

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Dünya Kupası'nın resmî hesabı fotoğrafa şu sözlerle yorum yaptı: "13 dakikada 0-2'den 3-2'ye".

Anı, geçtiğimiz 7 Temmuz'da (tam bir ay önce) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlanta Stadium'da Arjantin ile Mısır'ı karşı karşıya getiren son 16 turu maçına ait.

O dönemin unvan sahibi Arjantin, 78. dakikaya kadar iki farkla geride durumdaydı; Yasser İbrahim 15. dakikada Mısır'ı öne geçiren golü kaydetmiş, Mustafa Ziko da 67. dakikada ikinci golü eklemişti.

Ancak Arjantin Millî Takımı son dakikalarda dramatik bir şekilde ayağa kalktı ve 13 dakika içinde üst üste 3 gol kaydetmeyi başardı.

79. dakikada Cristian Romero bir kafa vuruşuyla farkı bire indirdi, ardından 83. dakikada Lionel Messi güçlü bir şutla beraberliği sağladı.

Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında ise Enzo Fernandez bir kafa vuruşuyla üçüncü golü kaydederek Arjantin'in geri dönüşünü tamamladı ve maç Latin takımının galibiyetiyle (3-2) sona erdi.



