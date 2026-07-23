FIFA ağır eleştiri altında: Dünya Kupası sırasında şike şüphesi

FIFA, The Athletic'in de aralarında bulunduğu kaynakların aktardığına göre Dünya Kupası'nın ardından da yoğun eleştiri altında. Sporda şike ile mücadelede ulusal platformları bir araya getiren uluslararası danışma organı Group of Copenhagen, turnuvanın bütünlüğüne ilişkin ciddi şüpheler taşıyor ve bu konuda dünya futbolunun patronu kurumdan açıklama istedi.

Bu şüpheler yedi somut örnekle destekleniyor. Bağımsız kuruluş, Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamında bahis davranışlarındaki olası usulsüzlükleri izledi. Tam rapor henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, kaynaklara göre birden fazla durum dikkat çekici olarak işaretlendi. Bunlar, olağan dışı kalıplara işaret edebilen "yellow notice" adı verilen sinyaller.

Örneklerden biri, Güney Afrika'nın Meksika ile oynadığı açılış maçında Themba Zwane'nin gördüğü kırmızı kart. Ayrıca İspanya'nın Yeşil Burun Adaları karşısında puan kaybetmesine yönelik 4,8 milyon dolarlık dikkat çekici bahis de anılıyor; söz konusu maç 0-0 sona erdi. Bunun yanı sıra, Ferran Torres'in Suudi Arabistan'a attığı ancak iptal edilen goldeki uzun VAR müdahalesine de dikkat çekiliyor.

Ancak en büyük dikkat Folarin Balogun etrafındaki duruma çekiliyor. Bosna-Hersek'e karşı kırmızı kart gördüğü gün, Belçika karşısında oynayıp oynayamayacağına dair hemen bir bahis piyasası açıldı. O sırada cezasının daha sonra kaldırılacağı henüz bilinmiyordu; bu durum ancak üç gün sonra resmen doğrulandı. Dikkat çekici olan ise bunun kırmızı kart gören başka hiçbir oyuncuda yaşanmamış olması.

Group of Copenhagen, bu sürece ilişkin olarak FIFA'dan artık resmi bir açıklama talep etmiş durumda. Bu da sürtüşmeye yol açıyor, çünkü dünya futbolunun patronu kurum hafta başında turnuva sırasında şüpheli bahis faaliyetlerine dair hiçbir işaret bulunmadığını açıklamıştı.

Bahis uzmanı Christian Kalb'a göre sonuç çıkarmakta temkinli olmak gerekiyor. Kalb, olağan dışı bahis kalıplarının, bahis şirketlerinin risklerini hedge etmesi gibi meşru etkenlerle de açıklanabileceğini söylüyor. Bununla birlikte, olası içeriden bilgi kullanımının ciddi bir sorun oluşturabileceğini de kabul ediyor.

Bahis piyasasının devasa büyüklüğü tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor. Tahminlere göre Dünya Kupası sırasında yaklaşık 240 milyar dolar bahis oynandı; bu rakam bir önceki turnuvanın yaklaşık iki katı. Ayrıca yeni prediction market'ler hızla yayılıyor ve uzmanlara göre bu durum futbolda denetim ve bütünlük alanında yeni zorluklar yaratıyor.