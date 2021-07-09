FIFA 22’nin kapak yıldızı Kylian Mbappe

Fransız oyuncu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da popüler video oyununun yüzü olacak.

EA Sports’un her yıl piyasaya sürdüğü FIFA serisinin kapağında bir kez daha Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe yer alacak.

FIFA 21’in kapağını da süsleyen Mbappe, Ekim ayında satışa sunulması beklenen oyunun bir numaralı reklam yüzü olacak.

Mbappe, FIFA 18’in ve FIFA 19’un kapağında yer alan Cristiano Ronaldo’dan bu yana, üst üste iki edisyonda kapak yıldızı olarak boy gösteren ilk isim oldu.

🎮 🔥 FIFA 22'nin kapağında Kylian Mbappe yer alacak. pic.twitter.com/xWkLGYICHe — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 9, 2021

Kapak yıldızlarının tarihçesi

FIFA 21’de ilk kez oyunun kapağında yer alan Mbappe, bu pozisyonu bir önceki yıl kapağı paylaşan Virgil van Dijk ve Eden Hazard’dan devralmıştı.

Önceki yedi yıla ise Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi damga vurdu. 2013-2019 yılları arasında Ronaldo iki kez, Messi ise dört kez kapakta yer aldı. Bu dönemde iki süperyıldızın gölgesinden sıyrılabilen isimler Marco Reus ve Eden Hazard’dı.

Dortmund formasıyla parlayan Reus, FIFA 17’nin kapağında yer alırken, Hazard ile Messi FIFA 15’in kapağında birlikte boy gösterdi.

Biraz daha geriye gittiğimizde Wayne Rooney-Ronaldinho ikilisinin domine ettiği yıllara geliyoruz. İngiliz yıldız ile yetenekli sambacı, FIFA 06’dan FIFA 09’a kadar her edisyonda kapağı paylaştı.

Sonraki üç yıl boyunca kapakta kalmayı sürdüren Rooney’e Frank Lampard, Jack Wilshere, Kaka gibi isimler eşlik etti.

Mbappe’nin 2020/21 bilançosu

Fransız forvet bireysel olarak harika bir sezonu geride bıraksa da, takım başarısında istediği noktaya ulaşamadı.

PSG, Ligue 1’de şampiyonluğu Lille’e kaptırırken, Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda etti. Fransa milli takımı ise Euro 2020’de beklenmedik bir şekilde İsviçre’ye elendi.

Ligde 31 maçta 27 gol kaydeden Mbappe, sezonu tüm maçlarda attığı 42 golle tamamladı.

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