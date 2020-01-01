FIFA 21'deki en iyi 25 Türk oyuncu
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Herkesin merakla beklediği FIFA 21 raflardaki yerini aldı.
Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen Türk futbolcular da oyuncuların takımlarında yer alıyor.
İşte FIFA 21'deki en iyi 50 Türk oyuncu:
|#
|Oyuncu
|Kulüp
|Pozisyon
|Reyting
|1
|Çağlar Söyüncü
|Leicester City
|CB
|80
|2
|Hakan Çalhanoğlu
|Milan
|LW
|79
|3
|Burak Yılmaz
|Lille
|ST
|78
|4
|Cengiz Ünder
|Leicester City / Roma
|RM
|78
|5
|Zeki Çelik
|Lille
|RB
|77
|6
|Mert Günok
|Başakşehir
|GK
|77
|7
|Okay Yokuşlu
|Celta Vigo
|CDM
|77
|8
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|GK
|77
|9
|Ozan Kabak
|Schalke 04
|CB
|77
|10
|Gökhan Gönül
|Fenerbahçe
|RB
|76
|11
|Caner Erkin
|Fenerbahçe
|LB
|76
|12
|Ömer Topak
|Werder Bremen
|CB
|76
|13
|İrfan Can Kahveci
|Başakşehir
|CM
|76
|14
|Yusuf Yazıcı
|Lille
|CAM
|76
|15
|Merih Demiral
|Juventus
|CB
|76
|16
|Hasan Ali Kaldırım
|Başakşehir
|LB
|75
|17
|Serkan Kırıntılı
|Konyaspor
|GK
|75
|18
|Mahmut Tekdemir
|Başakşehir
|CDM
|75
|19
|Serdar Aziz
|Fenerbahçe
|CB
|75
|20
|Cenk Tosun
|Everton
|ST
|75
|21
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|CM
|75
|22
|Kaan Ayhan
|Sassuolo
|CB
|75
|23
|Deniz Türüç
|Başakşehir / Fenerbahçe
|RM
|75
|24
|Enes Ünal
|Getafe
|ST
|75
|25
|Emre Kılınç
|Galatasaray
|LM
|75