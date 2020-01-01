FIFA 21

FIFA 21'deki en iyi 25 Türk oyuncu

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Caglar Soyuncu Merih Demiral Hakan Calhanoglu Turkey 2019
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FIFA 21 satışa çıktı. Oyundaki en iyi 25 Türk oyuncuyu derledik...

Herkesin merakla beklediği FIFA 21 raflardaki yerini aldı.

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen Türk futbolcular da oyuncuların takımlarında yer alıyor.

İşte FIFA 21'deki en iyi 50 Türk oyuncu:

Editörün Seçtikleri

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    # Oyuncu Kulüp Pozisyon Reyting
    1 Çağlar Söyüncü Leicester City CB 80
    2 Hakan Çalhanoğlu Milan LW 79
    3 Burak Yılmaz Lille ST 78
    4 Cengiz Ünder Leicester City / Roma RM 78
    5 Zeki Çelik Lille RB 77
    6 Mert Günok Başakşehir GK 77
    7 Okay Yokuşlu Celta Vigo CDM 77
    8 Uğurcan Çakır Trabzonspor GK 77
    9 Ozan Kabak Schalke 04 CB 77
    10 Gökhan Gönül Fenerbahçe RB 76
    11 Caner Erkin Fenerbahçe LB 76
    12 Ömer Topak Werder Bremen CB 76
    13 İrfan Can Kahveci Başakşehir CM 76
    14 Yusuf Yazıcı Lille CAM 76
    15 Merih Demiral Juventus CB 76
    16 Hasan Ali Kaldırım Başakşehir LB 75
    17 Serkan Kırıntılı Konyaspor GK 75
    18 Mahmut Tekdemir Başakşehir CDM 75
    19 Serdar Aziz Fenerbahçe CB 75
    20 Cenk Tosun Everton ST 75
    21 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş CM 75
    22 Kaan Ayhan Sassuolo CB 75
    23 Deniz Türüç Başakşehir / Fenerbahçe RM 75
    24 Enes Ünal Getafe ST 75
    25 Emre Kılınç Galatasaray LM 75

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