FIFA 21

FIFA 21: Galatasaray oyuncu puanları

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Fernando Muslera
AA
FIFA 21'de Galatasaray kadrosundaki oyuncuların puanlarını derledik.

EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.

Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...

İşte Galatasaray'daki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Mevki Reyting
    Fernando Muslera GK 82
    Radamel Falcao ST 80
    Sofiane Feghouli RM 79
    Younes Belhanda CAM 78
    Ryan Babel LW 77
    Omar Elabdellaoui RB 76
    Ryan Donk CB 76
    Christian Luyindama CB 76
    Marcelo Saracchi LB 75
    Emre Kılınç LM 75
    Arda Turan LM 74
    Martin Linnes RB 74
    Emre Akbaba CAM 74
    Mbaye Diagne ST 74
    Marcao CB 74
    Şener Özbayraklı RB 73
    Oğulcan Çağlayan RM 72
    Ömer Bayram CM 72
    Emre Taşdemir LB 71
    Oghenekaro Etebo CM 71
    Fatih Öztürk GK 68
    Jesse Sekidika RM 66
    Okan Kocuk GK 65
    Taylan Antalyalı CM 65
    Valentine Ozornwafor CB 63

     

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