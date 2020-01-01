FIFA 21: Galatasaray oyuncu puanları
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EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.
Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...
İşte Galatasaray'daki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:
|Oyuncu
|Mevki
|Reyting
|Fernando Muslera
|GK
|82
|Radamel Falcao
|ST
|80
|Sofiane Feghouli
|RM
|79
|Younes Belhanda
|CAM
|78
|Ryan Babel
|LW
|77
|Omar Elabdellaoui
|RB
|76
|Ryan Donk
|CB
|76
|Christian Luyindama
|CB
|76
|Marcelo Saracchi
|LB
|75
|Emre Kılınç
|LM
|75
|Arda Turan
|LM
|74
|Martin Linnes
|RB
|74
|Emre Akbaba
|CAM
|74
|Mbaye Diagne
|ST
|74
|Marcao
|CB
|74
|Şener Özbayraklı
|RB
|73
|Oğulcan Çağlayan
|RM
|72
|Ömer Bayram
|CM
|72
|Emre Taşdemir
|LB
|71
|Oghenekaro Etebo
|CM
|71
|Fatih Öztürk
|GK
|68
|Jesse Sekidika
|RM
|66
|Okan Kocuk
|GK
|65
|Taylan Antalyalı
|CM
|65
|Valentine Ozornwafor
|CB
|63