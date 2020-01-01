FIFA 21: Çıkış tarihi, fiyatı, yeni özellikleri ve ön sipariş bilgileri

FIFA 21 ne zaman çıkacak? Satışa ne zaman sunulacak? Fiyatı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların zamanın büyük bölümünü evlerinde geçirdiği bu günlerde oyunlar revaç yapmış durumda... Bu süreçte en çok tercih edilen oyunlardan biri de FIFA 20 oldu. Peki oyunseverler oldukça ilgi gösterdikleri bu oyunun yeni çıkacak sürümüne ne zaman sahip olacak? İşte yanıtı...

FIFA 21 ne zaman çıkacak?

FIFA’nın yeni çıkacak sürümü olan FIFA 21’in normal şartlarda 25 Eylül 2020 günü satışa sunulması bekleniyor.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle EA Sports’un planlarının değişebileceği ihtimali de bulunuyor.

Daha fazla takım

EA Sports, FIFA oyunlarının resmi çıkış tarihini, her yıl haziran ayında gerçekleşen E3 oyun fuarında duyuruyordu. Ancak bu yıl yapılması planlanan fuar, salgın nedeniyle iptal edildi.

FIFA 21 fiyatı nedir?

FIFA 21’in kaç para olacağı henüz EA Sports tarafından duyurulmadı. FIFA 20 geçtiğimiz yıl oyun konsollarında 429 liradan satışa sunulmuştu. Championship ve Ultimate edisyonları ise daha pahalıydı.

EA Sports’un yıl da aynı fiyat politikasını benimsemesi bekleniyor.

FIFA 21 hangi konsollarda olacak?

FIFA 21’in PS4, Xbox One ve PC için satışa sunulması bekleniyor.

Kasım veya aralık aylarında çıkması beklenen PS5 ve Xbox Series X için henüz bilgilendirme yapılmadı.

FIFA 21'in ön siparişi ne zaman verilebilecek?

Oyuncular, FIFA 21'in çıkış tarihinden birkaç ay önce ön sipariş verebilecek.

Oyuncuların oyunu erken sipariş etmelerini teşvik etmek adına daha ucuz fiyatlar, erken erişim ve Ultimate Team modunda avantajlar gibi özellikler bulunuyor.

FIFA 21'e hangi yeni özellikler eklendi?

Oyunla ilgili resmi açıklamalar beklenirken Goal, FIFA'nın yeni oyunundaki olası eklemelerin bazılarına göz attı.

Kariyer modundaki geliştirmeler

Oyuncular, FIFA 20'nin kariyer modundaki sorunların ortadan kalkmasını talep etti.

Forumlarda, daha gerçekçi transferler ve genç oyuncuların oyuna daha iyi entegre edilmesi gibi istekler bulunuyor.

Yeni İkonlar

David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti gibi efsanevi oyuncuların ikon kartları FIFA 21'e eklenecek yeni kartlar arasında yer alıyor.

Volta

FIFA 20'nin en sevilen modlarından biri olan Volta, sokak futbol keyfini oyunculara sunuyor.

Bu modda daha fazla mekan, daha çeşitli hareketler gibi iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.

VAR

Futbolun en büyük yeniliklerinden biri olan VAR sisteminin de oyuna eklenmesi beklenen değişiklikler arasındabulunuyor.

Resmi lig ve kulüp sayısının artması

FIFA 20'de Piemonte Calcio adıyla yer alan 'un ve 'nın stadyumu Camp Nou'nun telif hakları hala Konami'nin elinde bulunuyor.

İki takım arasında süren bu yarışın yeni oyunlardaki etkileri neler olacak, hep birlikte göreceğiz.

FIFA 21 kapağında kim olacak?

FIFA 21 oyunun kapağında yer almaya aday birçok futbolcu var.

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FIFA 20 kapağında Eden Hazar ve Virgil van Dijk yer almıştı. EA Sports’un FIFA 21 için de bu ikili ile devam edebileceği konuşuluyor.

, FIFA 18 ve kapaklarında yer almıştı. Ancak Juventus’un EA Sports’un rakibi Konami ile anlaşması olması nedeniyle Portekizli yıldızın yakın zamanda bir kez daha FIFA kapağında olması beklenmiyor.

Kylian Mbappe, Jadon Sancho ve Erling Braut gibi genç isimlerin yanı sıra Mohamed Salah, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi isimler de adaylar arasında…