FIFA 20

FIFA 20'deki en iyi forvet oyuncuları hangileri?

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EA Sports
Lionel Messi, burun farkıyla Cristiano Ronaldo'yu geçti. Neymar da yakın farkla bu ikiliyi takip etti.

FIFA 20'nin en yüksek reytinge sahip oyuncuları açıklandı. Lionel Messi, uzun soluklu rakibi Cristiano Ronlado'yu geri de bırakarak ilk sırayı aldı.

En yüksek reytinge sahip oyuncuları görmek için buraya tıklayabilirsiniz!

Reytingi 94 olan Arjantinli süper yıldız Lioel Messi, reytingi 93'te kalan Cristiano Ronlado'yu geride bıraktı. FIFA 19'da iki oyuncunun de reytingleri aynıydı. Ama bu sene Portekizli yıldızın puanı 93'e düştü.

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Bu iki ismi takip eden Neymar ise dördüncü yıl üst üste 92 puanda kaldı ve Messi ve Ronaldo'nun arkasında üçüncü olmayı sürdürdü. Real Madrid'in yeni yıldızı Eden Hazard'ın reytingi 91 olurken; Liverpool'un mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın reytingi 90 olarak açıklandı.

Lionel Messi Barcelona 2019-20

Premier Lig'İn iki üst düzey golcüsü Sergio Agüero ve Harry Kane'nin reytingleri 89 olurken; bu isimlere aynı reytingle  Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Luis Suarez de katıldı.

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'İn reytingi 91'den 89'a düşerken; Kylian Mbappe'Nin reytingi 87'den 89'a yükseldi. Öte yandan Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin reytingi de 90'dan 89'a düştü.

Manchester City'nin İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling'in reytingi 85'ten 88'e yükselirken; Premier Ligi'in diğer yıldızıları Pierre-Emerick Aubameyang, Edinson Cavani ve Sadio Mane de ona katıldıılar.

Bu isimleri reytingi 86'dan 87'ye yükselen Real Madrid'İn golcüsü Karim Benzema takip etti. 87 reytinge sahip diğer oyuncular ise Son Heung-min, Lorenzo Insigne, Dries Mertens ve Bernardo Silva oldular.

FIFA 20: En yüksek reytinge sahip forvetler

Oyuncu Takım Poziyon Reyting
Lionel Messi Barcelona RW 94
Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio ST 93
Neymar PSG LW 92
Eden Hazard Real Madrid LW 91
Mohamed Salah Liverpool RW 90
Sergio Aguero Man City ST 89
Antoine Griezmann Barcelona CF 89
Harry Kane Tottenham ST 89
Robert Lewandowski Bayern Munich ST 89
Kylian Mbappe PSG ST 89
Luis Suarez Barcelona ST 89
Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal ST 88
Edinson Cavani PSG ST 88
Sadio Mane Liverpool LW 88
Raheem Sterling Man City RW 88
Karim Benzema Real Madrid CF 87
Bernardo Silva Man City RW 87
Lorenzo Insigne Napoli CF 87
Dries Mertens Napoli CF 87
Son Heung-min Tottenham CF 87
Philippe Coutinho Bayern Münih LW 86
Angel Di Maria PSG RW 86
Ciro Immobile Lazio ST 86
Alexandre Lacazette Arsenal ST 86
Roberto Firmino Liverpool CF 86
Leroy Sane Man City LW 86
Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ST 85
Mauro Icardi PSG ST 85
Romelu Lukaku Inter ST 85

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