FIFA 20'deki en iyi forvet oyuncuları hangileri?

Lionel Messi, burun farkıyla Cristiano Ronaldo'yu geçti. Neymar da yakın farkla bu ikiliyi takip etti.

FIFA 20'nin en yüksek reytinge sahip oyuncuları açıklandı. , uzun soluklu rakibi Cristiano Ronlado'yu geri de bırakarak ilk sırayı aldı.

En yüksek reytinge sahip oyuncuları görmek için buraya tıklayabilirsiniz!

Reytingi 94 olan Arjantinli süper yıldız Lioel Messi, reytingi 93'te kalan Cristiano Ronlado'yu geride bıraktı. 'da iki oyuncunun de reytingleri aynıydı. Ama bu sene Portekizli yıldızın puanı 93'e düştü.

Bu iki ismi takip eden Neymar ise dördüncü yıl üst üste 92 puanda kaldı ve Messi ve Ronaldo'nun arkasında üçüncü olmayı sürdürdü. 'in yeni yıldızı Eden Hazard'ın reytingi 91 olurken; 'un mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın reytingi 90 olarak açıklandı.

Premier Lig'İn iki üst düzey golcüsü Sergio Agüero ve Harry Kane'nin reytingleri 89 olurken; bu isimlere aynı reytingle Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Luis Suarez de katıldı.

'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'İn reytingi 91'den 89'a düşerken; Kylian Mbappe'Nin reytingi 87'den 89'a yükseldi. Öte yandan 'in yıldızı Robert Lewandowski'nin reytingi de 90'dan 89'a düştü.

'nin İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling'in reytingi 85'ten 88'e yükselirken; Premier Ligi'in diğer yıldızıları Pierre-Emerick Aubameyang, Edinson Cavani ve Sadio Mane de ona katıldıılar.

Bu isimleri reytingi 86'dan 87'ye yükselen Real Madrid'İn golcüsü Karim Benzema takip etti. 87 reytinge sahip diğer oyuncular ise Son Heung-min, Lorenzo Insigne, Dries Mertens ve Bernardo Silva oldular.

FIFA 20: En yüksek reytinge sahip forvetler