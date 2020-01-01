FIFA 20'de "Yılın En İyi Takımı" belli oluyor

FIFA 20'de takvimin en büyük etkinliği olarak kabul edilen "Yılın En İyi Takımı" oyun sahipleriyle buluşuyor.

FIFA 20'ye sahip olan oyunseverler tarafından Ocak ayı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Açıklanacak "Yılın En İyi Takımı"nda yer alacak 11 oyuncu, Mayıs ve Haziran aylarında oyuna dahil olacak "Sezonun En İyi Takımı"na kadar oyundaki en yüksek reytinge sahip oyuncular olarak kalacak.

"Yılın En İyi Takımı" etkinliği ne zaman başlıyor?

Bu önemli etkinlik 6 Ocak Pazartesi başlayıp, hafta boyunca devam edecek.

Kadroda yer alan oyuncular pozisyonlarına göre ikişer gün arayla oyuna dahil edilecek.

10 Ocak Cuma günü kadrodaki oyuncuların tamamı hafta sonunda paketlerdeki yerini alacak.

"Yılın En İyi Takımı"na hangi oyuncular aday gösterildi?

55 oyuncu EA Sports tarafından "Yılın En İyi Takımı" için aday olarak belirlendi.

Pozisyonlarına göre aday gösterilen oyuncular şu şekilde:

Kaleci

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting Alisson Becker 89 Ederson 88 Jan Oblak 91 Andre Onana 82 Marc-Andre ter Stegen 90

Defans

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting Jordi Alba Barcelona 87 Trent Alexander-Arnold Liverpool 83 Leonardo Bonucci Piemonte Calcio 86 Jose Gimenez Atletico Madrid 85 Mats Hummels 87 Joshua Kimmich 86 Kalidou Koulibaly 89 Aymeric Laporte Manchester City 87 Matthijs de Ligt Piemonte Calcio 85 Marquinhos PSG 86 Sergio Ramos 89 Andrew Robertson Liverpool 85 Alex Sandro Piemonte Calcio 85 Thiago Silva PSG 87 Skriniar 86 Nicolas Tagliafico Ajax 82 Virgil van Dijk Liverpool 90 Jan Vertonghen 87

Orta Saha

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting Kevin De Bruyne Manchester City 91 Paulo Dybala Piemonte Calcio 88 Christian Eriksen Tottenham 88 Fabinho Liverpool 85 Kai Havertz 84 Jordan Henderson Liverpool 83 Frenkie de Jong Barcelona 85 N'Golo Kante 89 Luka Modric Real Madrid 90 Marco Reus Borussia Dortmund 88 Jadon Sancho Borussia Dortmund 84 David Silva Manchester City 88 Dusan Tadic Ajax 84 Marco Verratti PSG 86 Georginio Wijnaldum Liverpool 84 Hakim Ziyech Ajax 85

Forvet

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting Sergio Agüero Manchester City 89 Pierre-Emerick Aubameyang 88 Karim Benzema Real Madrid 87 Roberto Firmino Liverpool 86 Eden Hazard Real Madrid 91 Harry Kane Tottenham 91 Robert Lewandowski Bayern Münih 89 Sadio Mane Liverpool 88 Kylian Mbappe PSG 89 Barcelona 94 Neymar PSG 92 Piemonte Calcio 93 Mohamed Salah Liverpool 90 Bernardo Silva Manchester City 87 Heung-min Son Tottenham 87 Raheem Sterling Manchester City 88

"Yılın En İyi Takımı" nasıl belirleniyor?

Seçimlerin %60'ını etkileyen halk oylaması 12-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Geri kalan %40'lık bölüm EA Sports tarafından belirlenecek.

EA Sports'un ekiplerinden 'un isim ve logo haklarına sahip olmaması sebebiyle İtalyan ekibin oyuncuları yaratılan Piemonte Calcio takımında yer alıyor.

Etkinlik boyunca oyun içinde hangi paketler olacak?

"Yılın En İyi Takımı" oyuncuları kadro kurma görevleriyle değil sadece paketlerle elde edilebilecek. Bu durum oyunun mağazasında hareketli saatlerin yaşanmasını beraberinde getiriyor.

Etkinlik boyunca paketlerde herhangi bir indirim uygulanmayacak. Ancak Mega Paketler, Nadir Oyuncu Paketleri ve Ultimate Paketler mağazada yer alacak.

"Yılın En İyi Takımı" forması nasıl kazanılacak?

Oylamanın başladığı 12 Aralık 2019 tarihinden itibaren oyuna eklenen formanın takas edilemez versiyonu, FIFA Ultimate Team üyeliklerine giriş yapan oyunculara hediye edilecek.

Bu fırsatı kaçıran oyuncular, "Yılın En İyi Takımı" etkinliği boyunca şanslarını kullanabilecek.