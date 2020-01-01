FIFA 20'de "Yılın En İyi Takımı" belli oluyor
FIFA 20'ye sahip olan oyunseverler tarafından Ocak ayı büyük bir heyecanla bekleniyor.
Açıklanacak "Yılın En İyi Takımı"nda yer alacak 11 oyuncu, Mayıs ve Haziran aylarında oyuna dahil olacak "Sezonun En İyi Takımı"na kadar oyundaki en yüksek reytinge sahip oyuncular olarak kalacak.
"Yılın En İyi Takımı" etkinliği ne zaman başlıyor?
Bu önemli etkinlik 6 Ocak Pazartesi başlayıp, hafta boyunca devam edecek.
Kadroda yer alan oyuncular pozisyonlarına göre ikişer gün arayla oyuna dahil edilecek.
10 Ocak Cuma günü kadrodaki oyuncuların tamamı hafta sonunda paketlerdeki yerini alacak.
"Yılın En İyi Takımı"na hangi oyuncular aday gösterildi?
55 oyuncu EA Sports tarafından "Yılın En İyi Takımı" için aday olarak belirlendi.
Pozisyonlarına göre aday gösterilen oyuncular şu şekilde:
Kaleci
|Oyuncu
|Kulüp
|Güncel Reyting
|Alisson Becker
|Liverpool
|89
|Ederson
|Manchester City
|88
|Jan Oblak
|Atletico Madrid
|91
|Andre Onana
|Ajax
|82
|Marc-Andre ter Stegen
|Barcelona
|90
Defans
|Oyuncu
|Kulüp
|Güncel Reyting
|Jordi Alba
|Barcelona
|87
|Trent Alexander-Arnold
|Liverpool
|83
|Leonardo Bonucci
|Piemonte Calcio
|86
|Jose Gimenez
|Atletico Madrid
|85
|Mats Hummels
|Borussia Dortmund
|87
|Joshua Kimmich
|Bayern Münih
|86
|Kalidou Koulibaly
|Napoli
|89
|Aymeric Laporte
|Manchester City
|87
|Matthijs de Ligt
|Piemonte Calcio
|85
|Marquinhos
|PSG
|86
|Sergio Ramos
|Real Madrid
|89
|Andrew Robertson
|Liverpool
|85
|Alex Sandro
|Piemonte Calcio
|85
|Thiago Silva
|PSG
|87
|Milan Skriniar
|Inter
|86
|Nicolas Tagliafico
|Ajax
|82
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|90
|Jan Vertonghen
|Tottenham
|87
Orta Saha
|Oyuncu
|Kulüp
|Güncel Reyting
|Kevin De Bruyne
|Manchester City
|91
|Paulo Dybala
|Piemonte Calcio
|88
|Christian Eriksen
|Tottenham
|88
|Fabinho
|Liverpool
|85
|Kai Havertz
|Bayer Leverkusen
|84
|Jordan Henderson
|Liverpool
|83
|Frenkie de Jong
|Barcelona
|85
|N'Golo Kante
|Chelsea
|89
|Luka Modric
|Real Madrid
|90
|Marco Reus
|Borussia Dortmund
|88
|Jadon Sancho
|Borussia Dortmund
|84
|David Silva
|Manchester City
|88
|Dusan Tadic
|Ajax
|84
|Marco Verratti
|PSG
|86
|Georginio Wijnaldum
|Liverpool
|84
|Hakim Ziyech
|Ajax
|85
Forvet
|Oyuncu
|Kulüp
|Güncel Reyting
|Sergio Agüero
|Manchester City
|89
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Arsenal
|88
|Karim Benzema
|Real Madrid
|87
|Roberto Firmino
|Liverpool
|86
|Eden Hazard
|Real Madrid
|91
|Harry Kane
|Tottenham
|91
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|89
|Sadio Mane
|Liverpool
|88
|Kylian Mbappe
|PSG
|89
|Lionel Messi
|Barcelona
|94
|Neymar
|PSG
|92
|Cristiano Ronaldo
|Piemonte Calcio
|93
|Mohamed Salah
|Liverpool
|90
|Bernardo Silva
|Manchester City
|87
|Heung-min Son
|Tottenham
|87
|Raheem Sterling
|Manchester City
|88
"Yılın En İyi Takımı" nasıl belirleniyor?
Seçimlerin %60'ını etkileyen halk oylaması 12-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Geri kalan %40'lık bölüm EA Sports tarafından belirlenecek.
EA Sports'un Serie A ekiplerinden Juventus'un isim ve logo haklarına sahip olmaması sebebiyle İtalyan ekibin oyuncuları yaratılan Piemonte Calcio takımında yer alıyor.
Etkinlik boyunca oyun içinde hangi paketler olacak?
"Yılın En İyi Takımı" oyuncuları kadro kurma görevleriyle değil sadece paketlerle elde edilebilecek. Bu durum oyunun mağazasında hareketli saatlerin yaşanmasını beraberinde getiriyor.
Etkinlik boyunca paketlerde herhangi bir indirim uygulanmayacak. Ancak Mega Paketler, Nadir Oyuncu Paketleri ve Ultimate Paketler mağazada yer alacak.
"Yılın En İyi Takımı" forması nasıl kazanılacak?
Oylamanın başladığı 12 Aralık 2019 tarihinden itibaren oyuna eklenen formanın takas edilemez versiyonu, FIFA Ultimate Team üyeliklerine giriş yapan oyunculara hediye edilecek.
Bu fırsatı kaçıran oyuncular, "Yılın En İyi Takımı" etkinliği boyunca şanslarını kullanabilecek.