FIFA 20

FIFA 20'de "Yılın En İyi Takımı" belli oluyor

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EA Sports
FIFA 20'de takvimin en büyük etkinliği olarak kabul edilen "Yılın En İyi Takımı" oyun sahipleriyle buluşuyor.

FIFA 20'ye sahip olan oyunseverler tarafından Ocak ayı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Açıklanacak "Yılın En İyi Takımı"nda yer alacak 11 oyuncu, Mayıs ve Haziran aylarında oyuna dahil olacak "Sezonun En İyi Takımı"na kadar oyundaki en yüksek reytinge sahip oyuncular olarak kalacak.

"Yılın En İyi Takımı" etkinliği ne zaman başlıyor?

Bu önemli etkinlik 6 Ocak Pazartesi başlayıp, hafta boyunca devam edecek.

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Kadroda yer alan oyuncular pozisyonlarına göre ikişer gün arayla oyuna dahil edilecek.

10 Ocak Cuma günü kadrodaki oyuncuların tamamı hafta sonunda paketlerdeki yerini alacak.

"Yılın En İyi Takımı"na hangi oyuncular aday gösterildi?

55 oyuncu EA Sports tarafından "Yılın En İyi Takımı" için aday olarak belirlendi.

Pozisyonlarına göre aday gösterilen oyuncular şu şekilde:

Kaleci

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting
Alisson Becker Liverpool 89
Ederson Manchester City 88
Jan Oblak Atletico Madrid 91
Andre Onana Ajax 82
Marc-Andre ter Stegen Barcelona 90

Defans

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting
Jordi Alba Barcelona 87
Trent Alexander-Arnold Liverpool 83
Leonardo Bonucci Piemonte Calcio 86
Jose Gimenez Atletico Madrid 85
Mats Hummels Borussia Dortmund 87
Joshua Kimmich Bayern Münih 86
Kalidou Koulibaly Napoli 89
Aymeric Laporte Manchester City 87
Matthijs de Ligt Piemonte Calcio 85
Marquinhos PSG 86
Sergio Ramos Real Madrid 89
Andrew Robertson Liverpool 85
Alex Sandro Piemonte Calcio 85
Thiago Silva PSG 87
Milan Skriniar Inter 86
Nicolas Tagliafico Ajax 82
Virgil van Dijk Liverpool 90
Jan Vertonghen Tottenham 87

Orta Saha

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting
Kevin De Bruyne Manchester City 91
Paulo Dybala Piemonte Calcio 88
Christian Eriksen Tottenham 88
Fabinho Liverpool 85
Kai Havertz Bayer Leverkusen 84
Jordan Henderson Liverpool 83
Frenkie de Jong Barcelona 85
N'Golo Kante Chelsea 89
Luka Modric Real Madrid 90
Marco Reus Borussia Dortmund 88
Jadon Sancho Borussia Dortmund 84
David Silva Manchester City 88
Dusan Tadic Ajax 84
Marco Verratti PSG 86
Georginio Wijnaldum Liverpool 84
Hakim Ziyech Ajax 85

Forvet

Oyuncu Kulüp Güncel Reyting
Sergio Agüero Manchester City 89
Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 88
Karim Benzema Real Madrid 87
Roberto Firmino Liverpool 86
Eden Hazard Real Madrid 91
Harry Kane Tottenham 91
Robert Lewandowski Bayern Münih 89
Sadio Mane Liverpool 88
Kylian Mbappe PSG 89
Lionel Messi Barcelona 94
Neymar PSG 92
Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio 93
Mohamed Salah Liverpool 90
Bernardo Silva Manchester City 87
Heung-min Son Tottenham 87
Raheem Sterling Manchester City 88

"Yılın En İyi Takımı" nasıl belirleniyor?

Seçimlerin %60'ını etkileyen halk oylaması 12-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Geri kalan %40'lık bölüm EA Sports tarafından belirlenecek.

EA Sports'un Serie A ekiplerinden Juventus'un isim ve logo haklarına sahip olmaması sebebiyle İtalyan ekibin oyuncuları yaratılan Piemonte Calcio takımında yer alıyor.

Etkinlik boyunca oyun içinde hangi paketler olacak?

"Yılın En İyi Takımı" oyuncuları kadro kurma görevleriyle değil sadece paketlerle elde edilebilecek. Bu durum oyunun mağazasında hareketli saatlerin yaşanmasını beraberinde getiriyor.

Etkinlik boyunca paketlerde herhangi bir indirim uygulanmayacak. Ancak Mega Paketler, Nadir Oyuncu Paketleri ve Ultimate Paketler mağazada yer alacak.

"Yılın En İyi Takımı" forması nasıl kazanılacak?

Oylamanın başladığı 12 Aralık 2019 tarihinden itibaren oyuna eklenen formanın takas edilemez versiyonu, FIFA Ultimate Team üyeliklerine giriş yapan oyunculara hediye edilecek.

Bu fırsatı kaçıran oyuncular, "Yılın En İyi Takımı" etkinliği boyunca şanslarını kullanabilecek.

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