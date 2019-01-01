FIFA 20'de hangi statlar var? FIFA 20'de Türkiye'den stadyum var mı?

Dünyanın en popüler futbol oyununun yeni versiyonunda 119 stadyum var. İşte onların hepsi...
FIFA 20, 24 Eylül'de futbolseverlerin ve oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
EA Sports tarafından hazırlanan ve dünyanın en popüler spor oyunu olan FIFA'nın yeni versiyonunda 119 stadyum var.
Aralarında Türkiye'den bir stadyumun da yer aldığı o listeye göz atıyoruz...
FIFA 20'deki Premier Lig statları
FIFA 20'deki Football League statları
|Stat
|Takım(lar)
|Cardiff City Stadium
|Cardiff City
|Craven Cottage
|Fulham
|Fratton Park
|Portsmouth
|KCOM Stadium
|Hull City
|Kirklees Stadium
|Huddersfield Town
|Kiyan Prince Foundation Stadium
|Queens Park Rangers
|Liberty Stadium
|Swansea City
|Riverside Stadium
|Middlesbrough
|Stadium of Light
|Sunderland
|Stoke City FC Stadium
|Stoke City
|The Hawthorns
|West Brom
FIFA 20'deki La Liga statları
Not: Barcelona'nın PES'i üreten Konami'yle anlaşmasından dolayı Camp Nou bu yıl da FIFA serisinde yok.
FIFA 20'deki İspanya İkinci Ligi statları
|Stat
|Takım(lar)
|Estadio El Alcoraz
|Huesca
|Estadio ABANCA-Riazor
|Deportivo La Coruna
|Estadio de Gran Canaria
|Las Palmas
|Estadio de Montilivi
|Girona
|Estadio de Vallecas
|Rayo Vallecano
|Estadio La Rosaleda
|Malaga
FIFA 20'deki Bundesliga statları
Not: FIFA 20'de Bayern Münih'in stadı Allianz Arena yer almıyor.
FIFA 20'deki Almanya İkinci Ligi statları
|Stat
|Takım(lar)
|HDI-Arena
|Hanover 96
|Max-Morlock-Stadion
|Nürnberg
|Mercedes-Benz Arena
|Stuttgart
|Volksparkstadion
|Hamburg
FIFA 20'deki Ligue 1 statları
FIFA 20'deki Serie A statları
Serie A'nın PES 2020 için Konami'ye tam lisans vermesi, FIFA'daki İtalyan statlarını vurdu. Oyunda sadece iki adet İtalyan stadı var.
Konami ile sponsorluk anlaşması imzalayan Juventus oyunda Piemonte Calcio ismiyle görünecek.
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FIFA 20'deki uluslararası stadyumlar
FIFA 20'de bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı da yer alıyor. Fakat Süper Lig'den herhangi bir stat yok.
İngiltere'nin evi olarak kabul edilen Wembley Stadı da oyunda var.
|Stat
|Takım(lar)
|Atatürk Olimpiyat Stadı
|Türkiye
|Wembley Stadium
|İngiltere
FIFA 20'deki Eredivise statları
FIFA 20'deki MLS statları
|Stat
|Takım(lar)
|BC Place Stadium
|Vancouver Whitecaps
|CenturyLink Field
|Seattle Sounders
|Dignity Health Sports Park
|LA Galaxy
|Mercedes-Benz Stadium
|Atlanta United
|Red Bull Arena
|New York Red Bulls
FIFA 20'deki Liga MX statları
|Stat
|Takım(lar)
|Estadio Azteca
|Club America / Cruz Azul / Meksika
|Stat
|Takım(lar)
|King Abdullah Sports City
|Al-Ahli / Al-Ittihad
|King Fahd Stadı
|Al-Shabab / Al-Nassr
FIFA 20'deki J1 League statları
|Stat
|Takım(lar)
|Panasonic Stadium Suita
|Gamba Osaka
FIFA 20'deki oyuna özgü statlar
|Stadium
|Team(s)
|Al Jayeed Stadium
|-
|Aloha Park
|-
|Arena del Centenario
|-
|Arena D'Oro
|-
|Court Lane
|-
|Crown Lane
|-
|Eastpoint Arena
|-
|El Grandioso
|-
|El Libertador
|-
|Estadio de las Artes
|-
|Estadio El Medio
|-
|Estadio Presidente G.Lopes
|-
|Euro Park
|-
|FeWC Stadium (only on PS4 & Xbox One)
|-
|Forest Park
|-
|Ivy Lane
|-
|Molton Road
|-
|O Dromo
|-
|Sanderson Park
|-
|Stade Municipal
|-
|Stade Classico
|-
|Stadion 23. Maj
|-
|Stadion Europa
|-
|Stadion Hanguk
|-
|Stadion Neder
|-
|Stadion Olympik
|-
|Town Park
|-
|Union Park Stadium
|-
|Waldstadion
|-