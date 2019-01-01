FIFA 20'de hangi statlar var? FIFA 20'de Türkiye'den stadyum var mı?

Dünyanın en popüler futbol oyununun yeni versiyonunda 119 stadyum var. İşte onların hepsi...

FIFA 20, 24 Eylül'de futbolseverlerin ve oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

EA Sports tarafından hazırlanan ve dünyanın en popüler spor oyunu olan FIFA'nın yeni versiyonunda 119 stadyum var.

Aralarında 'den bir stadyumun da yer aldığı o listeye göz atıyoruz...

FIFA 20'deki Premier Lig statları

Stat Takım(lar) Anfield Bramall Lane Sheffield United Carrow Road Norwich City Emirates Stadium Etihad Stadium Goodison Park King Power Stadium London Stadium West Ham Molineux Stadium Old Trafford Selhurst Park St James' Park St Mary's Stadium Stamford Bridge The Amex Stadium Hotspur Stadium Tottenham Turf Moor Vicarage Road Villa Park Aston Villa Vitality Stadium

FIFA 20'deki Football League statları

Stat Takım(lar) Stadium Cardiff City Craven Cottage Fratton Park Portsmouth KCOM Stadium Hull City Kirklees Stadium Town Kiyan Prince Foundation Stadium Queens Park Liberty Stadium Swansea City Riverside Stadium Middlesbrough Stadium of Light Sunderland Stoke City FC Stadium Stoke City The Hawthorns West Brom

FIFA 20'deki statları

Not: 'nın PES'i üreten Konami'yle anlaşmasından dolayı Camp Nou bu yıl da FIFA serisinde yok.

Stat Takım(lar) Coliseum Alfonso Perez Balaidos Estadio Benito Villamarin Estadio Ciutat de Estadio de la Ceramica Estadio de Mendizorrotza Estadio Jose Zorrilla Estadio Mestalla Valencia Estadio San Mames Athletic Club Estadio Santiago Bernabeu Municipal de Butarque Municipal de Ipurua Ramon Sanchez-Pizjuan RCDE Stadium Reale Seguros Stadium (Anoeta) Wanda Metropolitano

FIFA 20'deki İspanya İkinci Ligi statları

Stat Takım(lar) Estadio El Alcoraz Estadio ABANCA-Riazor Deportivo La Coruna Estadio de Gran Canaria Las Palmas Estadio de Montilivi Estadio de Vallecas Estadio La Rosaleda Malaga

FIFA 20'deki statları

Not: FIFA 20'de 'in stadı Allianz Arena yer almıyor.

Stat Takım(lar) BayArena BORUSSIA-PARK Borussia Commerzbank-Arena Frankfurt Dusseldorf-Arena Olympiastadion Opel Arena PreZero Arena Red Bull Arena RheinEnergieStadion Köln Signal Iduna Park VELTINS-Arena Volkswagen Arena Weserstadion WWK Arena

FIFA 20'deki İkinci Ligi statları

Stat Takım(lar) HDI-Arena Hanover 96 Max-Morlock-Stadion Mercedes-Benz Arena Volksparkstadion Hamburg

FIFA 20'deki statları

Stat Takım(lar) Parc Olympique Lyonnais Velodrome Parc des Princes

FIFA 20'deki statları

Serie A'nın PES 2020 için Konami'ye tam lisans vermesi, FIFA'daki İtalyan statlarını vurdu. Oyunda sadece iki adet İtalyan stadı var.

Konami ile sponsorluk anlaşması imzalayan oyunda Piemonte Calcio ismiyle görünecek.

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Stat Takım(lar) San Siro / Stadio Olimpico /

FIFA 20'deki uluslararası stadyumlar

FIFA 20'de bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı da yer alıyor. Fakat Süper Lig'den herhangi bir stat yok.

İngiltere'nin evi olarak kabul edilen Wembley Stadı da oyunda var.

Stat Takım(lar) Atatürk Olimpiyat Stadı Türkiye Wembley Stadium İngiltere

FIFA 20'deki / statları

Stat Takım(lar) Donbass Arena Otkritie Arena / Rusya

FIFA 20'deki Eredivise statları

Stat Takım(lar) Johan Cruyff Arena /

FIFA 20'deki statları

Stat Takım(lar) BC Place Stadium Vancouver Whitecaps CenturyLink Field Seattle Sounders Dignity Health Sports Park LA Galaxy Mercedes-Benz Stadium Atlanta United Red Bull Arena New York Red Bulls

FIFA 20'deki Liga MX statları

Stat Takım(lar) Estadio Azteca Club America / Cruz Azul /

FIFA 20 statları

Stat Takım(lar) King Abdullah Sports City Al-Ahli / Al-Ittihad King Fahd Stadı Al-Shabab / Al-Nassr

FIFA 20'deki J1 League statları

Stat Takım(lar) Panasonic Stadium Suita Gamba Osaka

FIFA 20'deki oyuna özgü statlar