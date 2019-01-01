FIFA 20

FIFA 20'de hangi statlar var? FIFA 20'de Türkiye'den stadyum var mı?

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EA Sports/Goal composite
Dünyanın en popüler futbol oyununun yeni versiyonunda 119 stadyum var. İşte onların hepsi...

FIFA 20, 24 Eylül'de futbolseverlerin ve oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

EA Sports tarafından hazırlanan ve dünyanın en popüler spor oyunu olan FIFA'nın yeni versiyonunda 119 stadyum var.

Aralarında Türkiye'den bir stadyumun da yer aldığı o listeye göz atıyoruz...

Editörün Seçtikleri

FIFA 20'deki Premier Lig statları

Stat Takım(lar)
Anfield Liverpool
Bramall Lane Sheffield United
Carrow Road Norwich City
Emirates Stadium Arsenal
Etihad Stadium Manchester City
Goodison Park Everton
King Power Stadium Leicester City
London Stadium West Ham
Molineux Stadium Wolves
Old Trafford Manchester United
Selhurst Park Crystal Palace
St James' Park Newcastle United
St Mary's Stadium Southampton
Stamford Bridge Chelsea
The Amex Stadium Brighton
Tottenham Hotspur Stadium Tottenham
Turf Moor Burnley
Vicarage Road Watford
Villa Park Aston Villa
Vitality Stadium Bournemouth

FIFA 20'deki Football League statları

Stat Takım(lar)
Cardiff City Stadium Cardiff City
Craven Cottage Fulham
Fratton Park Portsmouth
KCOM Stadium Hull City
Kirklees Stadium Huddersfield Town
Kiyan Prince Foundation Stadium Queens Park Rangers
Liberty Stadium Swansea City
Riverside Stadium Middlesbrough
Stadium of Light Sunderland
Stoke City FC Stadium Stoke City
The Hawthorns West Brom

FIFA 20'deki La Liga statları

Not: Barcelona'nın PES'i üreten Konami'yle anlaşmasından dolayı Camp Nou bu yıl da FIFA serisinde yok.

Stat Takım(lar)
Coliseum Alfonso Perez Getafe
Balaidos Celta Vigo
Estadio Benito Villamarin Real Betis
Estadio Ciutat de Valencia Levante
Estadio de la Ceramica Villarreal
Estadio de Mendizorrotza Alaves
Estadio Jose Zorrilla Real Valladolid
Estadio Mestalla Valencia
Estadio San Mames Athletic Club
Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid
Municipal de Butarque Leganes
Municipal de Ipurua Eibar
Ramon Sanchez-Pizjuan Sevilla
RCDE Stadium Espanyol
Reale Seguros Stadium (Anoeta) Real Sociedad
Wanda Metropolitano Atletico Madrid

FIFA 20'deki İspanya İkinci Ligi statları

Stat Takım(lar)
Estadio El Alcoraz Huesca
Estadio ABANCA-Riazor Deportivo La Coruna
Estadio de Gran Canaria Las Palmas
Estadio de Montilivi Girona
Estadio de Vallecas Rayo Vallecano
Estadio La Rosaleda Malaga

FIFA 20'deki Bundesliga statları

Not: FIFA 20'de Bayern Münih'in stadı Allianz Arena yer almıyor.

Stat Takım(lar)
BayArena Bayer Leverkusen
BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach
Commerzbank-Arena Frankfurt
Dusseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf
Olympiastadion Hertha Berlin
Opel Arena Mainz
PreZero Arena Hoffenheim
Red Bull Arena RB Leipzig
RheinEnergieStadion Köln
Signal Iduna Park Borussia Dortmund
VELTINS-Arena Schalke
Volkswagen Arena Wolfsburg
Weserstadion Werder Bremen
WWK Arena Augsburg

FIFA 20 Red Bull Arena RB Leipzig

FIFA 20'deki Almanya İkinci Ligi statları

Stat Takım(lar)
HDI-Arena Hanover 96
Max-Morlock-Stadion Nürnberg
Mercedes-Benz Arena Stuttgart
Volksparkstadion Hamburg

FIFA 20'deki Ligue 1 statları

Stat Takım(lar)
Parc Olympique Lyonnais Lyon
Velodrome Marsilya
Parc des Princes Paris Saint-Germain

FIFA 20'deki Serie A statları

Serie A'nın PES 2020 için Konami'ye tam lisans vermesi, FIFA'daki İtalyan statlarını vurdu. Oyunda sadece iki adet İtalyan stadı var.

Konami ile sponsorluk anlaşması imzalayan Juventus oyunda Piemonte Calcio ismiyle görünecek.

Haberin devamı aşağıda
Stat Takım(lar)
San Siro Inter / Milan
Stadio Olimpico Lazio / Roma

FIFA 20'deki uluslararası stadyumlar

FIFA 20'de bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı da yer alıyor. Fakat Süper Lig'den herhangi bir stat yok.

İngiltere'nin evi olarak kabul edilen Wembley Stadı da oyunda var. 

Stat Takım(lar)
Atatürk Olimpiyat Stadı Türkiye
Wembley Stadium İngiltere

FIFA 20 Ataturk Olympic Stadium Turkey

FIFA 20'deki Ukrayna/Rusya statları

Stat Takım(lar)
Donbass Arena Shakhtar Donetsk
Otkritie Arena Spartak Moskova / Rusya

FIFA 20'deki Eredivise statları

Stat Takım(lar)
Johan Cruyff Arena Ajax / Hollanda

FIFA 20'deki MLS statları

Stat Takım(lar)
BC Place Stadium Vancouver Whitecaps
CenturyLink Field Seattle Sounders
Dignity Health Sports Park LA Galaxy
Mercedes-Benz Stadium Atlanta United
Red Bull Arena New York Red Bulls

FIFA 20 Red Bull Arena New York Red Bulls

FIFA 20'deki Liga MX statları

Stat Takım(lar)
Estadio Azteca Club America / Cruz Azul / Meksika

FIFA 20 Suudi Arabistan statları

Stat Takım(lar)
King Abdullah Sports City Al-Ahli / Al-Ittihad
King Fahd Stadı Al-Shabab / Al-Nassr

FIFA 20'deki J1 League statları

Stat Takım(lar)
Panasonic Stadium Suita Gamba Osaka

FIFA 20'deki oyuna özgü statlar

Stadium Team(s)
Al Jayeed Stadium -
Aloha Park -
Arena del Centenario -
Arena D'Oro -
Court Lane -
Crown Lane -
Eastpoint Arena -
El Grandioso -
El Libertador -
Estadio de las Artes -
Estadio El Medio -
Estadio Presidente G.Lopes -
Euro Park -
FeWC Stadium (only on PS4 & Xbox One) -
Forest Park -
Ivy Lane -
Molton Road -
O Dromo -
Sanderson Park -
Stade Municipal -
Stade Classico -
Stadion 23. Maj -
Stadion Europa -
Stadion Hanguk -
Stadion Neder -
Stadion Olympik -
Town Park -
Union Park Stadium -
Waldstadion -

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