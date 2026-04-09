FIFA, 2026 Dünya Kupası için üç Hollandalı hakem seçti

KNVB'nin bildirdiğine göre, Danny Makkelie bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda hakem olarak görev alacak. Ayrıca, final turnuvasında iki Hollandalı daha VAR görevlisi olarak görev yapacak: Rob Dieperink ve Dennis Higler.

Makkelie, her zamanki gibi Hessel Steegstra ve Jan de Vries'in yardımcılığını yapacak. Bu, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da da böyle olmuştu. Makkelie, 2018 Dünya Kupası'nda da görev almıştı, ancak o zaman sadece VAR olarak.

43 yaşındaki Makkelie, habere ilişkin olarak, “Dünya Kupası için seçilmiş olmamız harika,” dedi. “Dünya çapında bir final turnuvası, ulaşabileceğiniz en yüksek seviyedir. Orada tekrar düdük çalmak, büyük bir onurdur.”

“Son dört yıldır hep birlikte bunun için çok sıkı çalıştık. Buna devam etmeliyiz. Önce sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz, ondan sonra Dünya Kupası gelecek.”

KNVB'nin profesyonel futbol hakemlik işleri müdürü Raymond van Meenen de Makkelie'nin seçilmesinden memnun. “Danny'nin ekibiyle birlikte ikinci kez Dünya Kupası'nda hakem olarak seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu çok özel bir şey, özellikle de büyük uluslararası rekabet göz önüne alındığında.”

“Danny yıllardır ulusal ve uluslararası düzeyde en iyiler arasında yer alıyor ve en üst düzeyde maçları yönetme konusunda geniş bir deneyime sahip. Final turnuvalarında Hollandalı hakemler konusunda uzun bir geleneğimiz var. Bu, tüm Hollanda hakemliği ve özellikle genç hakemlerimiz için büyük bir teşvik. Dünya Kupası’nda Makkelie Takımı’nı sahada görmek için sabırsızlanıyoruz,” dedi Van Meenen.

Tarih boyunca toplamda on iki farklı Hollandalı hakem Dünya Kupası’nda görev yaptı. Tanınmış isimler arasında Mario van der Ende (1994 ve 1998), Jan Wegereef (2002) ve Björn Kuipers (2014 ve 2018) yer alıyor.