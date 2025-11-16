FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında İspanya Türkiye maçı heyecanı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye dev müsabakada dünya futbolunun önde gelen takımlarından İspanya ile kozlarını paylaşacak. Deplasmandaki bu müsabaka büyük bir merakla bekleniyor. Müsabakaya dair tüm detaylara ışık tutalım...

İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu son maçı 18 Kasım Salı TSİ ile 22:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak.

Yamal forma giyemeyecek

İspanya karşısında grupta oynadığımız ilk maçta rakibimize 6-0'lık skorla mağlup olduk. İspanya Futbol Federasyonu, Lamine Yamal'ın Gürcistan ve Türkiye maçlarında forma giymeyeceğini açıkladı. Kasık sakatlığı olan futbolcunun doktorların tavsiyesiyle 7-10 gün arasında dinleyeceği belirtildi.

İspanya ile deplasmanda oynayacağımız maç Dünya Kupası yolunda final maçı olarak nitelendirilecek düzeyde bir müsabaka olacak. Grubunu ilk sırada bitiren 12 takım Dünya Kupasına direkt olarak katılacak. İkinci olan takımlar ve UEFA Uluslar Ligi kontenjanında 4 takım play-off'ta mücadele edecek.