NE OLDU? FIFA, Kulüp Avantajları Programı'nı kullanarak, oyuncuları 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarışacak olan dünya çapındaki kulüplere toplamda yaklaşık 190 milyon Sterlin dağıtacağını duyurdu.

NE SÖYLEDİLER: Bir bildiride şunlar yer aldı: "Futbol kulüplerinin FIFA Dünya Kupası'nın başarılı bir şekilde sahnelenmesine yaptıkları katkıyı takdir etme taahhüdünün bir parçası olarak FIFA, bugün 209 milyon ABD Doları dağıtılacak olan Kulüp Faydaları Programı için başvuru sürecini başlattı."

BÜYÜK RESİM: Kulüplerin, ilgili oyuncunun 2022 FIFA Dünya Kupası ve resmi hazırlık dönemi boyunca milli takımında kaldığı günlerin her biri için yaklaşık 10.000 ABD Doları alabileceklerinin altı çiziliyor.

Bir oyuncunun turnuvadan önceki iki yıl içinde oynadığı tüm maçlar için de kulüplere tazminat ödenmesi planlanıyor.

İKİ RESİMDE: