FIFA 2021 en iyi genç kaleciler: Kariyer modunda yer alan top 50 kaleci
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Getty/EA Sports
En iyi takımlar, her pozisyonda en kaliteli yeteneklere sahip olanlardır.
Ancak iyi bir kaleciye sahip olduğunuzda belki de dünyanın en iyisi olursunuz.
FIFA 21'de de durum bu şekilde.
FIFA 21 kariyer modundaki en iyi genç kalecileri sıraladık.
GR = Güncel reyting
PR = Potansiyel reyting
FIFA 21: En iyi genç kaleciler
|#
|OYUNCU
|YAŞ
|TAKIM
|POZİSYON
|GR
|PR
|DEĞER
|1
|M Vandevoordt
|18
|Genk
|GK
|68
|87
|£1.4m
|2
|N Mantl
|20
|Unterhaching
|GK
|69
|83
|£1.8m
|3
|C Fruchtl
|20
|Bayern Münih II
|GK
|66
|83
|£1.1m
|4
|L Chevalier
|18
|Lille
|GK
|61
|83
|£430k
|5
|Diogo Costa
|20
|Porto
|GK
|70
|82
|£2.3m
|6
|M Carnesecchi
|20
|Atalanta
|GK
|66
|82
|£1.1m
|7
|Fortuna
|18
|Espanyol
|GK
|62
|82
|£475k
|8
|F Jorgensen
|18
|Villarreal
|GK
|62
|82
|£475k
|9
|G Bazunu
|18
|Man City
|GK
|60
|82
|£360k
|10
|I Meslier
|20
|Leeds
|GK
|69
|81
|£1.4m
|11
|K Scherpen
|20
|Ajax
|GK
|67
|81
|£1.3m
|12
|L Plogmann
|20
|Werder Bremen
|GK
|64
|81
|£765k
|13
|J Olschowsky
|18
|Borussia M'gladbach
|GK
|63
|81
|£560k
|14
|S Bajic
|18
|Saint-Etienne
|GK
|62
|81
|£475k
|15
|Ivan Martinez
|18
|Osasuna
|GK
|60
|81
|£360k
|16
|R Majecki
|20
|Monaco
|GK
|68
|80
|£1.2m
|17
|M Kovar
|20
|Man Utd
|GK
|64
|80
|£765k
|18
|M Roffo
|20
|Boca Juniors
|GK
|64
|80
|£765k
|19
|A Trubin
|18
|Shakhtar Donetsk
|GK
|63
|80
|£565k
|20
|Altube
|20
|Real Madrid
|GK
|63
|80
|£600k
|21
|J Blazquez
|19
|Atletico Talleres
|GK
|63
|80
|£600k
|22
|L Kasten
|19
|Wolfsburg
|GK
|62
|80
|£500k
|23
|E Destanoglu
|19
|Beşiktaş
|GK
|66
|79
|£900k
|24
|C Sanchez
|20
|Sporting Gijon
|GK
|65
|79
|£900k
|25
|L Unbehaun
|19
|Borussia Dortmund
|GK
|61
|79
|£405k
|26
|Adrian
|19
|Deportivo Alaves
|GK
|60
|79
|£340k
|27
|M Delanghe
|19
|PSV
|GK
|59
|79
|£250k
|28
|M Svilar
|20
|Benfica
|GK
|67
|78
|£990k
|29
|D Kotarski
|20
|Ajax
|GK
|66
|78
|£850k
|30
|Gabriel Brazao
|19
|Inter
|GK
|66
|78
|£800k
|31
|L Morales
|20
|Atletico Lanus
|GK
|65
|78
|£765k
|32
|K Klaesson
|19
|Valerenga
|GK
|65
|78
|£750k
|33
|C Higuera
|19
|Club Tijuana
|GK
|63
|78
|£600k
|34
|A Akbulut
|19
|Trabzonspor
|GK
|63
|78
|£600k
|35
|Y Diouf
|20
|Reims
|GK
|63
|78
|£600k
|36
|Leo Roman
|20
|Mallorca
|GK
|63
|78
|£600k
|37
|J Pourtau
|20
|Estudiantes La Plata
|GK
|62
|78
|£520k
|38
|F Palmowski
|19
|Hertha Berlin
|GK
|61
|78
|£400k
|39
|E Caprille
|18
|Leeds
|GK
|60
|78
|£315k
|40
|Iago Dominguez
|18
|Celta
|GK
|59
|78
|£250k
|41
|B Verbruggen
|17
|Anderlecht
|GK
|59
|78
|£225k
|42
|K Tzolakis
|17
|Olympiacos
|GK
|58
|78
|£200k
|43
|Lucas Mantela
|20
|Palmeiras
|GK
|77
|77
|£6.3m
|44
|K Osako
|20
|Sanfrecce Hiroshima
|GK
|68
|77
|£990k
|45
|L Moser
|20
|Union Berlin
|GK
|66
|77
|£810k
|46
|M Bulka
|20
|PSG
|GK
|64
|77
|£650k
|47
|Berto Horreo
|20
|Real Oviedo
|GK
|63
|77
|£600k
|48
|Y Obata
|18
|Velgata Sendai
|GK
|62
|77
|£475k
|49
|J Garcia
|18
|Getafe
|GK
|60
|77
|£315k
|50
|R Schofield
|20
|Huddersfield
|GK
|60
|77
|£350k