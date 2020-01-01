FIFA 2021 en iyi genç kaleciler: Kariyer modunda yer alan top 50 kaleci

Goal, FIFA 2021'de kariyer modunda yer alan, potansiyeli en yüksek 50 kaleciyi sıraladı.

En iyi takımlar, her pozisyonda en kaliteli yeteneklere sahip olanlardır.

Ancak iyi bir kaleciye sahip olduğunuzda belki de dünyanın en iyisi olursunuz.



FIFA 21'de de durum bu şekilde.

FIFA 21 kariyer modundaki en iyi genç kalecileri sıraladık.

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GR = Güncel reyting

PR = Potansiyel reyting

FIFA 21: En iyi genç kaleciler