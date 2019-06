FIFA 20: Ne zaman çıkacak, ne kadara satılacak, yeni özellikler neler?

Dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA'nın yeni sürümüne dair bilmeniz gerekenler.

FIFA 20 ne zaman çıkacak?

FIFA 20, 27 Eylül 2019 tarihinde raflardaki yerini alacak.

Oyunseverler, konsollarının online satış mağazalarından da oyunu temin edebilecekler.

FIFA 20'nin Champions ve Ultimate edisyonlarını satın alanlar ise oyunu 24 Eylül'de indirebilme ayrıcalığına sahip olacaklar.

FIFA 20'nin fiyatı ne olacak?

'de 469 TL'den satışa sunulmuştu.

Döviz kurundaki yüksek gidişatın sürmesi durumunda FIFA 20'nin de aynı giriş fiyatından raflarda olması bekleniyor.

Oyunun standart sürümünün ön sipariş fiyatı 429 TL'den satışa sunuldu. Champions sürümünün ön sipariş fiyatı 559 TL olarak belirlenirken, Ultimate edisyonu ise 609 TL oldu.

FIFA 20'DEKİ YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Oyunda otomatik savunmada ve paslarda kayda değer iyileştirmeler olacak.

Beklenen bazı değişiklikler ise şunlar:

VOLTA

FIFA 20 için en büyük yenilik, sokak futbolu modu olan VOLTA. Volta Football kalecisiz 3v3, 4v4, kalecisiz 4v4, 5v5 ve Professional Futsal oynamanıza izin veriyor.

Amsterdam’da bir alt geçitte, Londra’da bir mahalle arasında ya da Tokyo’da bir binanın çatısında oynayabileceğiniz bu modun duvarlı ve duvarsız haritaları olacak.

Oyunda ayrıca EURO 2020 modunun ve yeni ikonların olması, yapay zekanın da geliştirilmesi bekleniyor.

FIFA 20 ön siparişini ne zaman verebilirim?

FIFA 20 ön siparişleri devam ediyor.

PS4'ten ve Xbox'tan bu siparişleri verebilirsiniz.

FIFA 20 hangi konsollarda var? Bilgisayarda olacak mı?

Henüz resmi olarak açıklanmadı ama FIFA 20'nin Xbox One, PlayStation 4 ve PC'de olması bekleniyor.

Nintendo Switch'in de platformlar arasına eklenebileceği konuşuluyor.

Yeni ürün Google Stadia'nın durumu ise belirsiz.

FIFA 20'NİN KAPAĞINDA KİM OLACAK?

EA Sports, Ronaldolu günlerden sonra FIFA kapağı için farklı bir yola sapabilir.

Gündemdeki isimler Neymar, De Bruyne ve Dybala.

Gündemdeki isimler Neymar, De Bruyne ve Dybala. Onlara ek olarak Kylian Mbappe ve Paul Pogba'nın isimleri de geçiyor. Ballon d'Or galibi Luka Modric de bir alternatif.