Feyenoord'un başına Dick Advocaat getirildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Dick Advocaat ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 14 puan toplayabilen Feyenoord, puan tablosunun 12. basamağında bulunuyor.
Hollanda Milli Takımı'nda üç dönem görev alan Advocaat, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit, Sparta Rotterdam ve Utrecht kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord'un teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.