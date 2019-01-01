Feyenoord'un başına Dick Advocaat getirildi

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Dick Advocaat ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 14 puan toplayabilen , puan tablosunun 12. basamağında bulunuyor.

Milli Takımı'nda üç dönem görev alan Advocaat, 2016-17 sezonunda 'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, , Glasgow , , Sparta Rotterdam ve Utrecht kulüplerinin yanı sıra Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord'un teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.