Sem Steijn, çarşamba akşamı FC Barcelona'ya attığı golü kutlama şekliyle pek de popüler olmadı. Feyenoord'un orta saha oyuncusu, farklı geriye düşülen maçta 4-1'i kaydetti ancak ardından Spotify Camp Nou'da golünü coşkuyla kutladı ve bu nedenle hem yorumculardan hem de taraftarlardan eleştiri aldı.

Feyenoord'un o sırada İspanya şampiyonu karşısında ortaya koyabileceği pek bir şey kalmamıştı. Rotterdam ekibi mücadeleyi sonunda 5-1 kaybetti, ancak takım maç boyunca bazı fırsatlar yakaladı ve Nacho Ferri de skor 3-0 iken farkı bire indiren golü atmış gibi görünmüştü, fakat bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kısa süre sonra Feyenoord yine de golü buldu. Gonçalo Borges sağ kanattan sarktı ve topu Steijn'e aktardı. Steijn rakibinin önüne iyi geçti ve net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Oyuna sonradan giren futbolcu golünü gözle görülür şekilde coşkuyla kutladı ve yüzündeki büyük gülümsemeyi gizleyemedi.

Ziggo Sport'ta Jon Dahl Tomasson bu reaksiyona karışık duygularla baktı. Eski Feyenoordlu, “Ben de mutlu olurdum ama böyle kaybederken sevinmezdim” dedi. “Bunu futbolcu olarak göstermezsin. Mesele kazanmak ve sen geridesin.”

Tomasson, aynı zamanda Steijn için bir ölçüde anlayış da gösterdi; ona göre Steijn zor bir dönem geçirdi ve fazla süre alamadı. Danimarkalı isim, “Bunu ona yürekten diliyorum. Ben de böyle bir gol atsam çok sevinirdim ama ben kendim bunu asla yapmazdım” diye vurgularken, Steijn'in tepkisini aynı zamanda “saf” olarak tanımladı.

Youri Mulder da bu denli coşkulu kutlamayı yadırgadı. “Biraz, evet” diyerek, bunun kendisini rahatsız edip etmediği sorusunu yanıtladı. “Diyelim ki skor 2-1 olur, o zaman iyi kutlayabilirsin, çünkü dersin ki: hadi, belki 2-2'yi de bulabiliriz. Ama bitime on dakika kala durumu 4-1 yapıyorsun. O zaman elini bir an kaldırırsın ve mümkün olduğunca çabuk geri dönersin.”

Feyenoord taraftarları arasında da X'te Steijn'in golünü kutlama şekli kötü karşılandı. Bir taraftar, “Barcelona'ya gol atan bir amatör gibi seviniyor...” diye yazarken, bir başka taraftar daha sert çıktı: “4-1'i böyle sevinerek kutlarsan kulübünü rezil edersin...”

Maçın ardından Steijn, Ziggo Sport'a golünün kendisini neden bu kadar etkilediğini anlattı. “Benim hep bir hayalim vardı, o da Barcelona'ya karşı oynamaktı” dedi. “Futbolcu olarak babamı birçok konuda geçtim ama bir konuda hâlâ geçemedim, o da Barcelona'ya gol atmaktı.”

Kişisel durumu da bu büyük sevince etki etti. Steijn, “Doğal olarak, daha fazla dakika almak isteyeceğim bir dönemden geçiyorum” dedi. “O yüzden böyle bir gol atmak gerçekten çok güzel.”