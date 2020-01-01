Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup ve Edgar Ie açıklaması

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'un takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Algemeen Dagblad gazetesine açıklamalarda bulunan Frank Arnesen, "Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bedelsiz oyunculara yöneldik. Anormal bir transfer dönemi olacak. Kulüplerde para yok. Bu durum tüm takımlar için geçerli. Herkes birbirine bakıyor. Teknik direktörümüz Dick Advocaat ile her gün konuşuyoruz. Bedelsiz ve kiralık oyuncuların peşindeyiz" dedi.

"Kararı ve Beşiktaş verecek"

Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan kiraladıkları Edgar Ie ile ilgili de konuşan Arnesen, "Bu futbolcuların geleceklerine kulüpleri karar verecek. Trabzonspor, Edgar'ı satmak isterse alamayız. Tekrar kiralamayı düşünebiliriz. Böyle bir ihtimal bulunuyor. Oğuzhan'da ise işler biraz daha karışık. Beşiktaş ne yapacak bilmiyoruz. Oğuzhan çok iyi bir çocuk, çok iyi bir futbolcu... Ancak devre arasında verdiğimiz parayı bir kez daha verebilir miyiz emin değilim" ifadelerini kullandı.