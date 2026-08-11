Feyenoord yönetiminden Gjivai Zechiël’e son derece net mesaj

Feyenoord, Gjivai Zechiël'in sözleşmesini mümkün olan en kısa sürede yenileyip uzatmak istiyor. Bunu Algemeen Dagblad adına Mikos Gouka bildiriyor.

Orta saha oyuncusu geçen sezon kiralık olarak FC Utrecht'te forma giydi, ancak bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeniden Feyenoord'da şansını deneyebilecek. Zechiël, pazar günü Sparta'ya karşı oynanan maçta (0-1) da hemen çok iyi bir performans sergiledi.

Bu da Feyenoord yönetimi için, Zechiël'in 2028'de sona erecek sözleşmesini mümkün olan en kısa sürede uzatmak adına yeterli bir neden. Kulüp bu yolla ilgili takımların elini çabuk tutmasının önüne geçmek istiyor, çünkü Zechiël'in kendisi de geleceğiyle ilgili hâlâ kesin kararını vermiş görünmüyor.

AD, “Kulüp yönetimi oyuncunun gelişiminden son derece memnun” ifadelerini kullandı. Yaz başında Zechiël'in, 10 milyon euro ödemek isteyen Lille OSC'ye transfer olacağı izlenimi doğmuştu, ancak bu transfer sonunda gerçekleşmedi.

Zechiël, geçen pazar günü ESPN'e yaptığı açıklamada, “Sahada olduğum sürece her zaman istekliyim” dedi. “Saha dışında olanları menajerlerime bırakıyorum. Gerçekten o yan konulara mümkün olduğunca az odaklanmaya çalışıyorum.”

Bu arada Feyenoord'un Zechiël ile sözleşme uzatmak istemesi, kulüpteki daha geniş planların da bir parçası. AD'ye göre Rotterdam ekibi yakın gelecekte yeniden kendi yetiştirdiği oyunculara ‘geniş ölçüde alan’ açmak istiyor.

Zechiël, 2018'de Sparta Rotterdam altyapısından alındı ve ardından Feyenoord'un A takımına giden yolunu buldu. Genç oyuncu şu ana kadar A takımda 11 maça çıktı.