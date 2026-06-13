Feyenoord, yine de Hollandalı teknik direktörün peşinde ve görüşmelere başladı

Feyenoord Transfermarkt'ın verdiği bilgiye göre, Sipke Hulshoff, Feyenoord'un yeni teknik direktörü olmak için ciddi bir aday olarak görülüyor. Rotterdam kulübü, kulüp yönetimi tarafından büyük beğeni toplayan 51 yaşındaki Frizyalı teknik adamla görüşüyor.

Feyenoord, Hulshoff'ta son yıllarda izlenen rotayı sürdürebilecek bir teknik direktör görüyor. İçeriden gelen bilgilere göre, Hulshoff'un vizyonu ve çalışma tarzı, kulübün Arne Slot yönetiminde yaşadığı başarılı döneme çok uygun.

Ayrıca teknik direktör, De Kuip'i çok iyi tanıyor. 2022 ile 2024 yılları arasında Slot'un yardımcısı olarak Feyenoord'un teknik kadrosunda yer almıştı.

Bu dönemde kulüp büyük başarılar elde etti. Feyenoord lig şampiyonluğunu kazandı ve Hollanda'nın zirvesinde yeniden sağlam bir yer edindi; Hulshoff da taktiksel açıdan önemli bir katkı sağladı.

Rotterdam'dan ayrıldıktan sonra Hulshoff, Slot ile birlikte Liverpool'a gitti. Orada iki sezon yardımcı antrenör olarak çalıştı ve uluslararası futbolun en üst seviyesinde deneyim kazandı.

Hulshoff, kulüp futbolu dışında da deneyim kazandı. Ocak 2023 ile Mayıs 2024 arasında Hollanda milli takımında teknik direktör Ronald Koeman'ın yardımcılığını yaptı.

Hulshoff daha önce FC Volendam, SC Cambuur ve çeşitli gençlik akademilerinde çalışmıştı. Cambuur'da geçici baş antrenörlük görevlerinin ardından, şimdi kariyerinin belki de en büyük zorluğu onu bekliyor: Feyenoord'a teknik direktör olarak geri dönmek.