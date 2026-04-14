Feyenoord yeterince gördü ve PSV ile anlaşmak istiyor

Transfer uzmanı Mounir Boualin'in verdiği bilgiye göre, Feyenoord Joël Drommel'i transfer listesine ekledi. Kaleci, PSV'de artık ihtiyaç duyulmadığı için yeni bir kulüp arayışına girebilir.

Birinci kaleci Timon Wellenreuther'in sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. "Almanya'da durumu iyi, Bundesliga'dan kulüpler onu takip ediyor. Sözleşmesi sadece bir yıl daha var, bu yüzden Feyenoord için ya sözleşmesini uzatmak ya da transfer ücreti kazanmak için onu satmak gerekiyor," diyor Boualin, Transfermind podcast'inde.

Transfer gazetecisi, “Feyenoord bir kaleci listesi hazırlıyor ve anladığım kadarıyla Drommel de bu listede yer alıyor” dedi.

"Drommel bu sezon Sparta'da çok iyi performans gösteriyor." Boualin, kalecinin bir adım atma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor, çünkü Eindhoven ekibinde çok az ya da hiç forma şansı bulamayacak.

Rotterdam ekibi henüz somut bir adım atmadı. Boualin, “Feyenoord, PSV’ye henüz somut bir teklifte bulunmadı, ancak Drommel listede yer alan kalecilerden biri” diyor.

Söylentilere göre PSV dört milyon euro istiyor, ancak Feyenoord'un cüzdanını iyice açması gerekecek, diye tahmin ediyor. “PSV'nin fiyatı yüksek tutacağını düşünüyorum, çünkü onu bir rakibe satmak istemeyeceklerini tahmin ediyorum.

Rotterdam ekibi, Justin Bijlow'un ayrılmasının ardından Fulham'dan Steven Benda'yı kiraladı, böylece Feyenoord'un kaleci kadrosu Wellenreuther, Benda ve Liam Bossin'den oluşuyor.