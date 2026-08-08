Feyenoord, yeni sol bek arayışında Javi López’e yöneldi

Javi López, Feyenoord'un yeni sol beki olmalı. 24 yaşındaki İspanyol oyuncu şu anda Real Sociedad ile sözleşmeli.

Bunu Feyenoord Transfermarkt duyurdu. López'in San Sebastián'dan ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor ve Rotterdam ekibi onu kiralamayı düşünüyor.

Feyenoord'un sol bek pozisyonunda sorunları bulunuyor. Jordan Bos ancak birkaç ay sonra dönecek, Gijs Smal ise kısa süre önce yeniden ilk kez antrenman sahasına çıktı.

Bu nedenle 19 yaşındaki Thijme Wessels, pazar günü maç kadrosunda yer alacak. Feyenoord, VriendenLoterij Eredivisie'ye Sparta deplasmanında başlayacak.

López, profesyonel futbol kariyerindeki çıkışını Deportivo Alavés'te yaptı. Real Sociedad, onu transfer etmek için iki yıl önce yaklaşık 6,5 milyon euro ödedi.

Sol ayaklı oyuncu, düzenli bir ilk 11 yeri kazanmayı başaramadı. Bu nedenle geçen sezon Real Oviedo'ya kiralandı.

López'in Real Sociedad ile sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt kanat bekini 5 milyon euro olarak değerlendiriyor.