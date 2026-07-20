Anis Hadj Moussa, pazartesi günü Robin van Persie hakkında aniden konuştu. Feyenoord’un hücum oyuncusu, Instagram Hikâyeleri’nde eski teknik direktörüyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı. Böylece Cezayirli oyuncu, Van Persie’nin görevden alınmasından bir buçuk aydan fazla süre sonra ona desteğini sonunda açıkça göstermiş oldu.

Hadj Moussa’nın paylaşımı dikkat çekici bir zamanda geldi. Feyenoord’un 7 Haziran’da iç değerlendirme sonrası Van Persie’yi görevden alma kararı vermesinden bu yana oyuncu grubundan dikkat çekici şekilde ses çıkmamıştı. Bu nedenle kanat oyuncusunun Instagram Hikâyesi, teknik direktörün ayrılığından bu yana bir Feyenoord oyuncusundan gelen en net kamuoyu desteklerinden biri oldu.

Görevden almanın üzerinden ancak üç gün geçtikten sonra Tsuyoshi Watanabe, kulüp yönetiminin kararı hakkında konuşan ilk oyuncu olmuştu. Japon savunmacı, haberden üç gün sonra yaptığı açıklamada, kendi ifadesine göre her zaman büyük güven hissettiği Van Persie’nin ayrılığıyla baş etmekte çok zorlandığını söyledi.

"Onun görevden alınmasını çok üzücü buluyorum" demişti Watanabe o dönemde. "Bana her zaman çok güven verdi, tıpkı Ayase’ye de (Ueda, ed.). Birlikte iyi ve kötü zamanlar geçirdik. Ama sonuçta ligi ikinci sırada bitirdik ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandık."

Van Persie sorusu Feyenoord Fanday’de kesildi

Cumartesi günü Feyenoord Fanday sırasında da bu konunun kulüp içinde hâlâ hassasiyetini koruduğu görüldü. Sem Steijn ile Luciano Valente’ye, bir basın etkinliği sırasında bir çocuk, Van Persie’nin ayrılması ve yerine Giovanni van Bronckhorst’un gelmesi hakkında ne düşündüklerini sordu.

Oyuncular daha içeriğe dair yanıt veremeden Feyenoord’un basın sorumlusu araya girdi. "Bu soruyu şimdilik geçiyoruz. Sorunu anlıyorum tabii ama... Sanırım herkes bunu üzücü buldu, fakat herkesin yoluna devam etmesi de gerekiyor." Ardından Steijn bunun "gerçekten çok iyi bir soru" olduğunu söyledi, Valente de ona katıldı.



