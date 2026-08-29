Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tam fikstürü

Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı belli oldu. Rotterdam ekibi 9 Eylül'de FC Barcelona'ya karşı başlayacak ve lig aşamasını 27 janauri'de De Kuip'te RB Leipzig karşısında tamamlayacak.

Feyenoord'a perşembe günü yapılan kurada sekiz rakip çıktı. Inter, FC Porto, RB Leipzig ve Como 1907 De Kuip'e gelecek. Deplasmanda ise FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray ve Viking FK ile dört birbirinden farklı eşleşme bekliyor.

Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tam programı:





1. hafta – 9 Eylül

FC Barcelona – Feyenoord 18.45





2. hafta – 14 Ekim

Feyenoord – Como 18.45





3. hafta – 21 Ekim

Real Betis – Feyenoord 21.00





4. hafta – 3 Kasım

Feyenoord - Inter 21.00





5. hafta – 24 Kasım

Feyenoord – FC Porto 21.00





6. hafta – 8 Aralık

Viking - Feyenoord 18.45





7. hafta – 19 Ocak

Galatasaray – Feyenoord 18.45





8. hafta – 27 Ocak Çarşamba

Feyenoord – RB Leipzig 21.00





Özellikle Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç, programın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Feyenoord ayrıca Real Betis ile oynayacağı mücadele için Sevilla'ya, Galatasaray ile karşılaşacağı maç için ise İstanbul'a gidecek. De Kuip'te ise kağıt üzerinde en dikkat çekici rakipler Inter ve FC Porto.

PSV'de olduğu gibi ilk altı maç da devre arasından önce oynanacak. Yedinci ve sekizinci hafta maçları ise ocak ayında yapılacak. İlk sekizde yer almak, son 16 turuna doğrudan katılım anlamına geliyor. Dokuzuncu ile 24. sıralar arasındaki takımlar eleme play-off turuna kalacak, 25 ile 36. sıralar arasındaki takımlar içinse Avrupa sezonu sona erecek.