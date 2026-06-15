Feyenoord'un resmi baş antrenörü Sipke Hulshoff değil, Giovanni van Bronckhorst olacak

Fabrizio Romano'nun Pazartesi günü bildirdiğine göre, Giovanni van Bronckhorst (51) yakında Feyenoord'un yeni baş antrenörü olarak tanıtılacak. Sipke Hulshoff, De Kuip'te bu kulüp ikonuna yardımcı olacak.

Feyenoord büyük olasılıkla Van Bronckhorst'u resmi baş antrenör olarak atayacak, ancak pratikte Hulshoff ile ikili olarak çalışacak.

Resmi atamasıyla Van Bronckhorst, Feyenoord'da nihai sorumluluğu üstlenecek ve basın toplantılarında da bu sıfatla hareket edecek. Hulshoff'un bu konuda deneyimi ise oldukça az.

Feyenoord, Van Bronckhorst ve Hulshoff'u bir an önce tanıtmak istiyor, böylece yeni sezonun başlangıcında takımın başına geçebilsinler.

ESPN'ye göre Van Bronckhorst için iki yıllık bir sözleşme hazır. VriendenLoterij Eredivisie'nin yayın hak sahibi, Hulshoff'un teknik kadroda önemli bir rol üstleneceğini doğruladı.

Van Bronckhorst için bu, tanıdık bir ortama dönüş anlamına geliyor. 2015 ile 2019 yılları arasında da Feyenoord'un başında bulunmuştu.

O dönemde Van Bronckhorst, Feyenoord'u 2017'de 18 yıl sonra ilk kez lig şampiyonluğuna taşıdı. Ayrıca kulüple iki kez KNVB Kupası'nı ve iki kez Johan Cruijff Kupası'nı kazandı.