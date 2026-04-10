Feyenoord'un NEC maçında üç önemli oyuncusu forma giyemeyebilir

Feyenoord, NEC ile oynayacağı kritik deplasman maçında birçok önemli oyuncusundan yoksun kalabilir. Luciano Valente'nin Nijmegen'deki maçta forma giyemeyeceği neredeyse kesin gibi görünürken, Anel Ahmedhodzic ve Anis Hadj Moussa'nın da oynayıp oynayamayacağı belirsiz.

ESPN'e göre, özellikle Valente için zamanla yarış olacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Salı günü Feyenoord'un halka açık antrenmanında sakatlandı.

Valente, bacağına elini götürdü ve antrenmana devam edemedi. Bu nedenle, pazar günkü deplasman maçında forma giymesi ciddi şekilde tehlikeye girdi.

Feyenoord, Valente'nin sakatlığı hakkında henüz net bir açıklama yapmadı, ancak şu anda De Goffert'te oynaması olası görünmüyor.

Ahmedhodzic ve Hadj Moussa'nın da NEC ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Bu iki oyuncu, FC Volendam (0-0) maçında da kadroda yer almamıştı.

Robin van Persie bu yüzden yine kadro kurmak zorunda kalacak. Feyenoord'daki sakatlık sorunu tekrarlayan bir hikaye olmaya devam ediyor. Perşembe günü Casper van Eijck'in De Kuip'e geri döneceği açıklandı. Umut, onun sağlık ekibine bu sakatlık dalgasını durdurmada yardımcı olabileceği yönünde.

Cuma öğleden sonra Van Persie, Feyenoord'un basın toplantısına katılacak. Rotterdamlı teknik adam, o zaman Valente, Ahmedhodzic ve Hadj Moussa hakkında yeni bir güncelleme verebilir.