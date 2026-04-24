Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Van Persie, yedeği Moder'i işaret ediyor

Feyenoord, Cumartesi günü evinde FC Groningen ile oynayacağı maçta Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sıra için mücadelesine devam edecek. Robin van Persie, orta sahada zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. De Kuip'te oynanacak maç saat 16:30'da başlayacak ve ESPN 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Timon Wellenreuther, Groningen karşısında kaleyi koruyacak. Givairo Read tekrar maç kadrosunda yer alıyor, ancak sağ bekte Mats Deijl başlayacak. Anel Ahmedhodzic sakat olduğu için Tsuyoshi Watanabe, stoperde Thijs Kraaijeveld ile ikili oluşturacak. Jordan Bos ise savunmanın sol kanadında görev alacak.

Oussama Targhalline, Feyenoord orta sahasında kontrolü sağlamalı. Luciano Valente de Tobias van den Elshout gibi ilk 11'de yer alıyor. Sol kanat oyuncusu, Jakub Moder'in sakatlığı nedeniyle bir sıra geriye kayıyor.

Anis Hadj Moussa, sağ kanattan tehlike yaratacak, ortalar yapacak ve bireysel hareketlerle fark yaratacak isim olacak. Raheem Sterling, iki hafta önce NEC maçında yedek kulübesindeydi, ancak bu kez Van den Elshout'un orta sahada ilk 11'de yer alması nedeniyle ilk 11'de yer alacak. Ayase Ueda ise en geride oynayan forvet olacak.

Feyenoord, dört hafta kala 55 puanda bulunuyor. İkinci sıra için Rotterdam ekibinin ensesinde olan takipçileri FC Twente ve NEC arasındaki maç ilgi çekici olacak.

Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Van den Elshout, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.