Feyenoord’un muhtemel ilk 11’i: başarılı diziliş yeni bir şans daha alıyor

Feyenoord, pazar günü FC Utrecht ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un geçen hafta PEC Zwolle deplasmanında 0-7 kazanan ilk 11’i koruması bekleniyor. De Kuip’te oynanacak mücadele TSİ 12.15’te başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak.

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinde yeniden kalede olacak. FC Utrecht karşısında savunma dörtlüsünü sağdan sola Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol oluşturacak.

Feyenoord orta sahasında da sürpriz yok. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël ve Oussama Targhalline, Utrecht temsilcisine karşı da teknik direktörlerinden ilk 11’de görev alacak.

Anis Hadj Moussa sağ kanatta maça başlayacak, Nacho Ferri ise onun yanında bağlantı noktası olacak. Luciano Valente soldan oynayacak ve içeri kat etmesi için alan bulacak, böylece Mármol için de boşluk oluşacak.

Van Bronckhorst, cuma günü basın toplantısında, “Son kadrolara baktığınızda, Luciano’nun soldan serbest oynadığı düzende nasıl oynadığımız çok net. Son haftalarda iyi performans gösteren takım da buydu. Elbette aradığınız şey de bu” ifadelerini kullandı.

Feyenoord, PEC karşısında farklı kazanmış ve şu anda lider PSV’nin iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. FC Utrecht ise Excelsior karşısında son anda gelen 1-2’lik galibiyetin ardından orta sıralarda bulunuyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.