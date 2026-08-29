Feyenoord’un muhtemel 11’i: Sol bekte Mármol mu, López mü başlayacak?

Feyenoord, pazar günü sahasında ADO Den Haag ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone'un öngörüsüne göre Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli isimlere güvenini koruyor. De Kuip'teki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Feyenoord'da kalede Tjark Ernst görev yapacak. Givairo Read ve Mika Mármol, ADO karşısında sağ ve sol bekte forma giyecek. Van Bronckhorst, stoperde Jeremiah St. Juste ile Tsuyoshi Watanabe'yi tercih ediyor.

Feyenoord teknik direktörü, Rotterdam ekibinin orta sahasında değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Bu nedenle Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël ve takım kaptanı Luciano Valente, De Kuip'te maça ilk 11'de başlayacak.

Van Bronckhorst, hücum hattında da alışılmış isimlerden vazgeçmiyor. Bu yüzden Gaoussou Diarra bir kez daha sol kanatta başlayacak, sağda ise Anis Hadj Moussa görev alacak. Feyenoord'un en uçtaki santrforu Ayase Ueda olacak.

Feyenoord, geçen hafta olaylı geçen maçta SC Cambuur'u 2-5 mağlup etti. ADO ise sahasında FC Groningen karşısında varlık gösteremedi (1-4) ve bu sezon henüz ilk puanını alabilmiş değil.

Muhtemel Feyenoord 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.