Feyenoord’un muhtemel 11’i: başarılı varyant tercih ediliyor

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 5-1 yenilmesinin ardından PEC Zwolle karşısında rövanşı almak istiyor. Voetbalzone'nin tahminine göre Luciano Valente'nin hücum hattına kayması bekleniyor. PEC - Feyenoord maçı pazar günü saat 16.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Tjark Ernst, Barcelona'daki zorlu maça rağmen Zwolle deplasmanında kalede başlıyor. Feyenoord'da beklerde sağda Givairo Read, solda ise Mika Mármol görev yapıyor. Jeremiah St. Juste ile Tsuyoshi Watanabe, Rotterdam ekibinin savunmasının göbeğini oluşturuyor.

Charles Vanhoutte ve Gjivai Zechiël, orta sahada bir kez daha ilk 11'de yer alıyor. Oussama Targhalline, Barcelona maçında oyuna sonradan girdi ve Giovanni van Bronckhorst bundan memnun kaldı. Teknik adam cuma günü basın toplantısında, "İkinci yarıda özellikle baskı konusunda bazı şeyleri değiştirmek istedik; bilhassa Valente'yi kenarda kullanarak oyunun içine daha fazla girmesini amaçladık. Oussama bunu iyi uyguladı, bu sayede önde biraz daha fazla baskı yapabildik. Bu, Targhalline'in güçlü yönlerinden biri" dedi.

Hücumda sağ kanatta Anis Hadj Moussa görev yaparken, Luciano Valente soldan oynuyor. Barcelona karşısında bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Nacho Ferri, Zwolle'de Feyenoord'un hücumdaki en uç ismi olacak.

Feyenoord, geçen hafta deplasmanda NEC'yi 1-3 mağlup etti. PEC ise Sparta Rotterdam karşısında 2-2'lik beraberlikle değerli bir puan aldı ve Vriendenloterij Eredivisie'de orta sıralarda yer alıyor.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.