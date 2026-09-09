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Rian Rosendaal

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Feyenoord’un ilk 11’i: Van Bronckhorst sol kanat tercihiyle şaşırttı

Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi sezonunu çarşamba günü deplasmanda FC Barcelona karşısında açıyor. Giovanni van Bronckhorst, konuk ekibin ilk 11’ini artık açıkladı ve sol kanat tercihiylə şaşırttı.

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinin kalesini koruyor. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol (sağdan sola) Spotify Camp Nou’da Feyenoord savunmasını oluşturuyor.

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord orta sahasında tanıdık isimleri tercih ediyor: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte ve Luciano Valente. Oussama Targhalline, Barcelona’da oyuna sonradan girme umudu taşıyor.

Al-Ittihad’a transferi suya düşen ve iki kez geç kaldığı için NEC maçını kaçıran Hadj Moussa, hücum hattının sağ kanadında başlıyor. Nacho Ferri ileri uçtaki isim olurken, Javi López kâğıt üzerinde sol kanatta başlıyor.

Reiss Nelson’ın henüz çalışma izni yok ve bu nedenle Feyenoord kadrosunda yer almıyor. NEC karşısında etkileyici bir performans sergileyen Jerayno Schalken ise Van Bronckhorst tarafından İspanya’ya götürüldü.

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FC Barcelona ilk 11’i: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi

Feyenoord ilk 11’i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.

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