Feyenoord'un forveti Raheem Sterling tutuklandı

İngiliz basınının haberine göre, Raheem Sterling Perşembe günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Feyenoord'un 31 yaşındaki forveti, Lamborghini'siyle İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki M3 otoyolunda tek taraflı bir kazaya karıştı.

Polise göre Sterling, saat 09.00 civarında korkuluğa çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Perşembe akşamı, Minley Interchange yakınlarında otoyolun güney şeridinde bir Lamborghini'nin yol ayrımına çarptığını açıkladı. Kazaya başka araçlar karışmadı. İhbarın ardından kısa süre sonra sürücü gözaltına alındı.

Sterling, uyuşturucu etkisi altındayken araç kullandığı şüphesiyle suçlanıyor. Ayrıca, tehlikeli sürüş, C sınıfı madde bulundurma ve inceleme için gerekli numuneyi vermeme suçları hakkında da soruşturma yürütülüyor. Saldırgan kefaletle serbest bırakıldı.

İngiliz uyuşturucu mevzuatında C Sınıfı'na sakinleştiriciler, belirli uyku ilaçları, anabolik steroidler, gülme gazı ve GHB gibi maddeler dahildir.

Her halükarda esrar söz konusu değildir, çünkü esrar Birleşik Krallık'ta daha ağır olan B Sınıfı'na girer. Kokain, eroin ve MDMA gibi daha ağır maddeler ise A Sınıfı'na aittir.

Hampshire polisi yaptığı açıklamada, tutuklamanın kazanın ardından gerçekleştiğini doğruladı. Yetkililer, soruşturmanın halen devam ettiğini ve Sterling'in şimdilik serbest kalacağını vurguladı.

Eski İngiliz milli futbolcu, Şubat ayından beri Feyenoord ile sözleşmeli. Rotterdam kulübü, forvet oyuncusunu bu yılın başlarında Chelsea ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra kadrosuna kattı.

Sterling, Feyenoord formasıyla çıktığı sekiz maçta ikna edici bir performans sergileyemedi (gol yok, bir asist) ve sözleşmesi sona ermek üzere.