Feyenoord'un eski forveti artık bıktı: "Mongol gibi bir kafadan daha iyidir"

Feyenoord’un eski forveti Jhonny van Beukering (42), Instagram’da vücuduyla ilgili olumsuz yorumlara artık tahammül edemeyeceğini açıkça ortaya koydu. Endonezya milli takımında iki kez forma giyen oyuncu, aldığı bir dizi nefret dolu yoruma sert bir şekilde karşılık verdi.

Velp doğumlu Van Beukering, özellikle De Kuip’teki kısa dönemiyle tanınıyor. Aralık 2010 ile Mart 2011 arasında Feyenoord ile sözleşmesi vardı.

Van Beukering, Rotterdam ekibi adına toplamda üç resmi maça yayılmış olarak sadece 108 dakika forma giydi. Eski forvet, Feyenoord formasıyla yaptığı meşhur “sprint”iyle hâlâ sık sık anılıyor.

Van Beukering bu hafta Aruba’dan bir video paylaştıktan sonra, bir dizi nefret dolu yorum aldı. “Feyenoord’dan ayrıldığın zamanki ile hala aynı vücut yapısındasın, harika.”

Van Beukering, nefret dolu yorum yapan kişiye hemen cevap verdi. “Gel bakalım, Hazes’in kopyası.” Bir başkası ise Van Beukering’in “çift Whopper” rütbesine terfi ettiğini şaka yollu olarak belirtti. “Mongol gibi bir kafaya sahip olmaktan iyidir,” diye yanıtladı golcü.

Son olarak Van Beukering’e eski takım arkadaşlarını yiyip yemediği soruldu. “Hayır, ama karını yedim,” diye yanıtladı.

Van Beukering, kısa bir süre Aruba’daki La Fama takımında geçici teknik direktör olarak görev yaptı. Önümüzdeki sezon Veluwezoom’un baş antrenörü ve İkinci Lig’deki GVVV’nin yardımcı antrenörü olacak.