Feyenoord'un en çok istediği isim doğruladı: "Önemli bir adayım, ama..."

Adrie Poldervaart, önümüzdeki yaz Feyenoord U21 takımının teknik direktörü olmak için hâlâ ciddi bir aday konumunda, ancak şimdilik kesin bir anlaşma söz konusu değil. Quick Boys’un şu anki teknik direktörü, Cumartesi günü Voetbal International’a verdiği demeçte, Rotterdam kulübünün bu pozisyon için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini doğruladı.

Pascal Bosschaart'ın FC Dordrecht'te çalışmaya karar vermesinin ardından Feyenoord, genç takım için yeni bir teknik direktör arıyor. Bosschaart, Dirk Kuijt'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacak ve bu nedenle Rotterdam'da U21 takımında bir pozisyon boşalacak.

Poldervaart, Quick Boys ile IJsselmeervogels arasındaki maçın (2-2) ardından Feyenoord ile görüşmeler yapıldığını doğruladı, ancak aynı zamanda müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Poldervaart, “Feyenoord için önemli bir adayım, ancak durum şu ki, birden fazla aday var” dedi. “Henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Ben kendi görüşlerimi belirttim, bunu yapan başka biri de var.”

İçeriden gelen bilgilere göre, eski Feyenoordlu Thomas Buffel de Rotterdam ekibindeki pozisyon için gündemde.

Bu arada Poldervaart, Quick Boys ile İkinci Lig'de heyecan verici bir şampiyonluk mücadelesinin içinde. Lider takım, Cumartesi günü IJsselmeervogels ile oynadığı iç saha maçında önemli bir adım atabilirdi, ancak sonuçta 2-2'lik bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

Bir galibiyetle Quick Boys'un şampiyonluğu neredeyse kesinleşecekti. Ancak puan kaybı nedeniyle, hem De Treffers hem de Hoek sadece bir puan geride olduğu için heyecan tamamen devam ediyor.

Poldervaart, şampiyonluğu şimdiden garantileme fırsatını kaçırmış olmaktan açıkça üzgündü. “Bu senaryolardan biriydi. Diğer takımlar da aynı şekilde bu fırsatı kaçırabilirdi. Çok yazık, çünkü taraftarlarımıza güzel bir kutlama yaşatmak istiyorduk. Önümüzdeki hafta çok heyecanlı geçecek.”