"Feyenoord'un en çok aranan transfer hedefi De Kuip'teki tribünde görüldü"

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma mücadelesinde Pazar öğleden sonra AZ ile kritik bir iç saha maçı oynayacak. De Kuip’te bu maçta dikkat çeken bir misafir görüldü: Rotterdam kulübünün yönetim kadrosunda teknik bir görev için ciddi bir aday olan Oliver Ruhnert.

AZ'yi yenmesi halinde Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı kesinleştirecek ve bu da kulübe on milyonlarca euro gelir getirecek.

Pazar öğleden sonra Rotterdam'daki tribünde, Union Berlin'in eski teknik direktörü Ruhnert yer alıyor. Alman isim, Dévy Rigaux ile birlikte De Kuip'te teknik direktörlük görevini üstlenecek en önemli adaylardan biri olarak görülüyor.

Feyenoord, son dönemde teknik direktörlük pozisyonu için birçok adayla görüşmüştü. Daha önceki haberlere göre, hem Ruhnert hem de Rigaux ile somut görüşmeler yapıldı ve hatta bir teklif bile hazır.

Ruhnert, Union Berlin'de yıllarca adını duyurdu; burada baş scout ve profesyonel futbol direktörü olarak görev yaptı. Onun liderliğinde Alman kulübü, istikrarlı bir Bundesliga kulübü haline geldi ve hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Rigaux da Feyenoord'un gündeminde yer almaya devam ediyor. Belçikalı isim şu anda Club Brugge'de spor direktörü olarak görev yapıyor ve bu yılın başlarında Rotterdam kulübüyle olası bir transfer hakkında görüşmeler yapmıştı.

Feyenoord ile ilgili söylentiler dolaşıyor. ESPN Pazar günü, Rotterdam ekibinin Giovanni van Bronckhorst ile teknik direktörlük görevi için görüşmelerde olduğunu bildirdi. Bu senaryoda eski teknik direktör, yeni teknik direktörün altında çalışacak.