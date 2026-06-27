Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, Feyenoord, Nacho Ferri’nin transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya vardı. Rotterdam ekibi, 21 yaşındaki İspanyol forvetin transferi konusunda Belçikalı kulüple mutabakat sağladı. Ferri, De Kuip'te Ayase Ueda'nın yerini alması planlanan isim. Feyenoord, Ueda'nın Dünya Kupası'nın ardından büyük bir transfer yapmasını bekliyor.

Daha önce Ferri’nin Feyenoord ile kişisel olarak anlaşmaya vardığı biliniyordu. Artık kulüpler de birbirleriyle uzlaşmaya vardılar; bu nedenle transferin resmi olarak tamamlanabilmesi için geriye sadece son formaliteler kaldı. Transfer ücreti konusunda ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ferri, Feyenoord’un yeni bir forvet transferi konusunda belirlediği profile uyuyor. Genç forvet 1,92 metre boyunda, hava toplarında güçlü ve her zaman sıkı çalışmaya hazır. Transfer edilmesi planlanan oyuncu, geçen sezon Jupiler Pro League’de en az 100 hava topu mücadelesine giren tüm oyuncular arasında yüzde 64’lük bir başarı oranı yakaladı.

Westerlo, geçen sezon Ferri’yi özellikle fiziksel nitelikleri nedeniyle sık sık pas noktası olarak kullandı. Feyenoord’a göre, Ferri’nin agresif pres yapma tarzı ve yüksek koşu kapasitesi, kulübün önümüzdeki sezon için hedeflediği yoğunluğa uygun.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ferri’ye Feyenoord’da forvet olarak kendini daha da geliştirme fırsatı vermek istiyor. Özellikle gol vuruşları konusunda, geçen sezonu tüm turnuvalarda 37 maçta 11 golle tamamlayan Ferri’nin gelişime açık olduğu bir alan.

Ferri, 2025 yılında Eintracht Frankfurt’tan bir buçuk milyon avroya transfer edildiği Westerlo’da henüz sadece bir sezon geçirdi. Şu anda Transfermarkt tarafından transfer değeri altı milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Genç forvet, 2021’de Frankfurt tarafından keşfedilmeden önce Montaverner, FC Ontinyent ve UD Alzira’nın altyapılarında yetişti. Onun transferi, Premier Lig ve Bundesliga kulüplerinin ilgisini çeken Ayase Ueda’nın geleceğinden bağımsız görünüyor.