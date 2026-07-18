Feyenoord, TSG Hoffenheim'dan artırılmış bir teklif aldı

FR12’nin haberine göre, TSG Hoffenheim, Leo Sauer’in transferi için çalışmalarına devam ediyor. Bundesliga kulübü, bu hafta sonu Feyenoord’a daha yüksek bir teklif sundu ve bu sayede 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda bir anlaşmaya varabilmeyi umuyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.

Alman kulübü, bu transfer dönemi başında De Kuip'e başvurmuştu, ancak ilk teklif Feyenoord tarafından yetersiz bulunmuştu. Hoffenheim ilgisini sürdürdü ve yeni bir mali teklifle Rotterdamlıları ikna etmeye çalışıyor.

Sauer ise Almanya’ya transfer olmaya olumlu bakıyor. Slovak milli takım oyuncusu, Hoffenheim’ı kariyerinde atılabilecek cazip bir adım olarak görüyor; bunun nedenlerinden biri de kulübün kendisine Bundesliga’da daha düzenli forma şansı sunması.

Feyenoord, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor. Sauer’in De Kuip’taki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor; bu nedenle Rotterdam kulübü, oyuncunun ayrılmasına izin vermek için herhangi bir baskı altında değil. Sadece teklif, Feyenoord’un mali taleplerini karşıladığında bir transfer gündeme gelebilir.

Slovak oyuncu, 2023 yazında mütevazı bir transfer ücreti karşılığında MSK Zilina'dan transfer edilmişti. NAC Breda'da geçirdiği kiralık döneminin ardından Feyenoord kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline geldi ve ayrıca Slovakya milli takımına da seçildi.

Geçtiğimiz sezon Sauer, Feyenoord formasıyla toplam 44 resmi maça çıktı. Bu maçlarda forvet, altı gol attı ve altı asist yaptı. Eredivisie’de ise yirmi maçta forma giydi; bu maçlarda üç gol attı ve iki asist yaptı.

Şu anda Sauer, sakatlığından kurtulmak için çalışıyor. Kanat oyuncusu, Feyenoord’un Belçika’daki antrenman kampına katılıyor ve kadroya dahil olan tek sakat oyuncu.

Transfermarkt, Sauer’in piyasa değerini yedi milyon euro olarak tahmin ediyor.