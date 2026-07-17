Aymen Sliti’nin yakında Excelsior’a katılacağı düşünülüyordu, ancak durum tamamen tersine döndü. Teknik direktör Mark Ruijl, De Excelsior Podcast’te Feyenoord’un şu anda Sliti’nin geçici transferine izin vermek istemediğini açıkladı.

Stadionclub’daki geçmişi nedeniyle Ruijl, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Yine de Excelsior, şimdilik bu sol ayağlı oyuncunun geçici transferini gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor.

"Aymen'i elbette iyi tanıyorum. Kesinlikle takip ettiğimiz bir oyuncu, ancak Feyenoord bunun zor bir süreç olacağını belirtti. Bu onların hakkı," diyor Ruijl.

Teknik direktör, Feyenoord’un neden aniden kiralama konusunda işbirliği yapmak istemediğini bilmiyor. Ruijl, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un sportif planlarının bu süreci aksatıyor olabileceğini tahmin ediyor.

"Bu durum sporla ilgili olabilir, ancak başka bir nedeni de olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Sliti şu anda Feyenoord kadrosunda yer alıyor. Bizim için şu an gündemde değil," diyor La Hayeli yönetici.

Daha önce Kralingers, başka bir Feyenoord oyuncusunu geçici olarak kadrosuna katmayı başarmıştı. Jan Plug, önümüzdeki sezon Woudestein Stadyumu’nda kiralık olarak oynayacak. Ruijl bu durumdan son derece memnun.

"Jan’ın çok özel niteliklere sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu, bir stoper için oldukça benzersiz bir durum. Özellikle top kontrolündeki yeteneklerinden bahsediyorum. Bu gerçekten çok güzel bir şey ve tam da aradığımız şey," diye sözlerini tamamladı teknik direktör.