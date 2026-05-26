Feyenoord, teknik direktör Dévy Rigaux'yu tanıttı

Feyenoord, Salı günü Dévy Rigaux'nun yeni teknik direktör olarak göreve başlayacağını doğruladı. 38 yaşındaki Belçikalı teknik adam, Club Brugge'den transfer oldu ve 1 Haziran'da Rotterdam'da göreve başlayacak. Feyenoord'da Rigaux, dört yılı aşkın bir süre görev yaptıktan sonra bu yaz Meksika'nın CF Monterrey takımına transfer olacak olan Dennis te Kloese'nin yerine geçecek.

Rigaux, 2009 yılından beri Club Brugge'de çalışıyordu. Gençlik antrenörü olarak başlayan Rigaux, Belçika kulübünde futbol direktörlüğüne kadar yükseldi. Şimdi ise sınırların ötesinde yeni bir meydan okuma onu bekliyor.

Rigaux'nun Club Brugge'de futbol direktörü olarak görev yaptığı iki yılı aşkın sürede, kulüp birçok kupa kazandı. Hem 2023/24 hem de bu sezon lig şampiyonluğu kazanıldı ve 2024/25 sezonunda Club Brugge, Croky Kupası'nı kazandı.

Cumartesi günü, Feyenoord'un geçen sezona kadar AZ'de görev yapan Robert Eenhoorn'u genel direktör olarak atadığı duyurulmuştu. O da, teknik işlerin yanı sıra Rotterdam kulübünün genel işlerini de yürüten Te Kloese'nin halefi.

Feyenoord Denetim Kurulu Başkanı Toon van Bodegom, kulübün web sitesinde "Dévy'nin gelişinden çok memnunuz" dedi. "Teknik direktör arayışımız elbette uzun süredir devam ediyordu ve kulüp yönetimi olarak çeşitli potansiyel adayları inceledik ve görüşmeler yaptık. Dennis te Kloese'nin ayrılması ve yaklaşan yaz transfer dönemi nedeniyle, bu pozisyon için de seçim sürecini hızlandırmamız gerekiyordu."

"Dévy Rigaux ile Avrupa futbolunun en çok övülen teknik direktörlerinden birini kadromuza katıyoruz. Club Brugge'de, gelecek vaat eden yetenekleri keşfetme konusunda mükemmel bir sezgiye sahip olduğunu kanıtladı. Ayrıca, Feyenoord'da savunduğumuz vizyonu paylaşıyor: gençlik akademisi kulübün can damarıdır. Bu nedenle de Rigaux'nun teknik politikayı daha da geliştirip Feyenoord'u sportif açıdan yeni zirvelere taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz."