Hajduk Split, Feyenoord Transfermarkt'ın haberine göre Neraysho Kasanwirjo için resmen Feyenoord'un kapısını çaldı. Hırvat kulübü, 24 yaşındaki savunmacıyla somut şekilde ilgileniyor ve De Kuip'e teklifini sundu.

Feyenoord, Kasanwirjo'nun ayrılığına açık ve bu süreçte bonservisiyle bir transferi hedefliyor.

Kasanwirjo, Fortuna Sittard'daki kiralık döneminin ardından kısa süre önce Feyenoord'a geri döndü. Daha önce de Rotterdam ekibi tarafından geçici olarak başka kulüplere gönderilmişti. Savunmacı, Rapid Wien, Rangers FC ve Molde FK formalarını da kiralık olarak giydi.

Feyenoord, Kasanwirjo'yu Ocak 2023'te FC Groningen'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Rotterdam'a gelişinden bu yana De Kuip'te beklenen çıkışı yapamadı. De Kuip'teki sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Amsterdam doğumlu Kasanwirjo'nun asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sol bek olarak da görev yapabiliyor. Sağ ayağını kullanan savunmacı 1,85 metre boyunda ve Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 13 kez forma giydi.

Transfermarkt, Kasanwirjo'nun güncel piyasa değerini 1,5 milyon euro olarak tahmin ediyor.