Feyenoord, tek seferde üç yeni transferini tanıttı

Feyenoord’da Giovanni van Bronckhorst’un teknik kadrosu tamamlandı. Rody Hoegee, Justin Merz ve Davey van den Berg de De Kuip’te göreve geri dönen teknik direktöre destek verecek.

33 yaşındaki Merz, Rotterdam-Zuid'da yeni kaleci antrenörü olacak ve bu yaz ayrılan Jyri Nieminen'in yerini alacak.

Genç yaşta 1. FC Union Berlin, TSG Hoffenheim ve RSC Anderlecht gibi kulüplerde deneyim kazanan Merz, Danimarka'nın Brøndby IF takımından transfer oldu.

49 yaşındaki Hoegee, duran top koçu olarak takıma katılıyor ve İspanyol UD Castellón kulübünden transfer ediliyor.

Hoegee için bu, eski kulübüne bir dönüş anlamına geliyor. 1992 ile 1995 yılları arasında Feyenoord'un altyapısında oynamıştı.

33 yaşındaki Van den Berg ise yeni bir görev üstlenecek. Feyenoord Akademisi'nden Feyenoord 1'e geçiş yapabilecek ve yapacak olan yetenekli oyuncuların eğitiminden sorumlu olacak.

Yıllardır Rotterdam’daki gençlik akademisinde görev yapan Van den Berg, Varkenoord’da tanınan bir isimdir.