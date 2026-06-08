"Feyenoord, tek bir telefon yüzünden Geertruida'nın dönüşünü kaçırdı"

De Telegraaf'ın haberine göre, Lutsharel Geertruida Feyenoord'a geri dönmeye sıcak bakıyordu, ancak Robin van Persie'nin bir telefon görüşmesi sonucu teknik direktörlük görevinden alınmasıyla bu olasılık ortadan kalktı. Defans oyuncusu, sakatlanan Jurriën Timber'in yerine 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı.

Geertruida, geçtiğimiz hafta sonu Maassluis'te düzenlenen Van Persie'nin uluslararası gençlik turnuvasını ziyaret etti. Etkinliğin ardından eski Feyenoordlu oyuncu, eski forvetle uzun uzun konuştu ve bu sırada geleceği de gündeme geldi.

Gazeteci Marcel van der Kraan'a göre, Geertruida bu görüşmede De Kuip'e geri dönmeye açık olduğu izlenimini verdi. Ancak bunun önemli bir koşulu, Van Persie'nin önümüzdeki sezon da Feyenoord'un teknik direktörü olarak kalmasıydı.

Bu senaryo kısa sürede masadan kalktı. Turnuvadan dönerken Geertruida, Van Persie'nin artık Feyenoord ile bağlantısı olmayacağını öğrendi, bu da geri dönüşü anında daha az olası hale getirdi.

Defans oyuncusu yeni bir kulüp arıyor. Geçen sezon onu RB Leipzig'den kiralayan Sunderland, satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Voetbal International'a göre Leipzig'de bir gelecek de söz konusu değil.

Bu nedenle Geertruida'nın yaz transfer döneminde takım değiştireceği tahmin ediliyor. Ancak Oranje milli takım oyuncusu şimdilik öncelikle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya odaklanıyor.