'Feyenoord, Suudi Arabistan'dan çok yüksek bir teklif aldı'

Anis Hadj Moussa, Al-Ahli’nin yoğun ilgisini çekiyor. Foot Mercato’ya göre, Suudi Arabistan’ın önde gelen kulübü, süperstar Riyad Mahrez’in halefi olarak görülen 24 yaşındaki Feyenoord kanat oyuncusu için çok yüksek bir teklifte bulundu.

Bu haber, Santi Aouna ve Kevin Massampu tarafından aktarıldı. Fransız gazetecilere göre Al-Ahli, Hadj Moussa’yı en önemli transfer hedefi olarak belirlemiş ve De Kuip’e kapsamlı bir teklif sunmuş durumda. Teklifin tutarı hakkında ise herhangi bir ayrıntı verilmiyor. Cezayirli oyuncunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor.

Al-Ahli, bu olası transferle Mahrez’in ayrılışına hazırlanıyor. Tecrübeli Cezayirli oyuncunun 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor, ancak bu hafta içinde sözleşmesini feshetmesi söz konusu olabilir.

Kanat oyuncusu, uzun süredir yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor. Daha önce Chelsea, Lille OSC ve Olympique Marseille gibi kulüplerin ilgilendiği belirtilmişti. Bu ilginin şu ana kadar somut bir sonuca varmamış olmasına rağmen, Al-Ahli şimdi harekete geçmiş görünüyor.

Hadj Moussa, Rotterdam’da mükemmel bir sezon geçirdi ve dikkatleri üzerine çekti. VriendenLoterij Eredivisie’de 30 maçta 11 gol ve 7 asist kaydetti. Tüm turnuvalarda ise 40 resmi maçta 14 gol ve 7 asist yaptı.

Transfermarkt’a göre Hadj Moussa’nın şu anki piyasa değeri 23 milyon avro. Kanat oyuncusu şu anda Cezayir milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor; Cezayir, Cuma günü son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak.