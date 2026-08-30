Feyenoord, sözleşmenin feshedilmesi konusunda forvetle görüşüyor

Feyenoord, 2028 ortasına kadar devam eden sözleşmesinin feshi konusunda Luka Ivanusec ile görüşüyor. FR12.nl, kaynaklarına dayandırdığı haberinde bunu aktardı. Kanat oyuncusu gelecek planlarında yer almıyor, bu nedenle iki taraf iş birliğini sonlandırmayı görüşüyor.

Kulüp ve oyuncu, hangi şartlarda yollarını ayırabilecekleri konusunda görüşmeler yürütüyor. Henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Tarafların uzlaşması halinde Ivanusec, bonservisini eline alarak yeni bir kulüp arayışına girebilir.

Ivanusec, geçen sezon Feyenoord tarafından Yunan ekibi PAOK Selanik'e kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu kullanılmadığı için orta saha oyuncusu ve hücumcu Rotterdam'a geri döndü. Şimdi ortaya çıktığı üzere Giovanni van Bronckhorst'un planlarında yer almıyor.

Ivanusec, Feyenoord'un Vriendenloterij Eredivisie'deki yeni sezonunun başlangıç bölümünde hiçbir rol oynamadı. Hırvat oyuncu, ligin ilk üç maçında bir kez bile yedek kulübesinde yer almadı.

Feyenoord, Dinamo Zagreb'den gelen Ivanusec için 2023'te yedi milyon euro ödedi. Beş sezonluk sözleşmeye imza atan oyuncu, De Kuip'e büyük beklentilerle gelmişti.

Ivanusec, ilk iki sezonunda Feyenoord formasıyla 55 maça çıktı. Ardından yeniden düzenli oynayabilmek için Yunanistan'da kiralık bir dönem geçirdi.

Dolayısıyla Ivanusec'in geleceği neredeyse kesin olarak Rotterdam dışında görünüyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun başka kulüplerle görüşüp görüşmediği ise henüz bilinmiyor.