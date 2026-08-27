Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona ve Inter ile eşleşti

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekiminde Inter, Barcelona, Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como ve Viking ile eşleşti. Rotterdam ekibi, De Kuip'te dört maç oynayacak ve dört kez de rakip deplasmanına gidecek.

Feyenoord, perşembe akşamı kura çekimine 3. torbadan katıldı. Rotterdam temsilcisi, önceden sekiz farklı rakiple karşılaşacağını biliyordu: her torbadan ikişer rakip, her torbada biri iç sahada ve biri deplasmanda olmak üzere.

1. torbadan Feyenoord'un doğrudan bazı mutlak devlerle eşleşme ihtimali vardı. Inter De Kuip'e gelecek, Feyenoord ise en üst torbadaki diğer maçta Barcelona'ya konuk olacak.

2. torbadaki rakipler de artık belli oldu. Porto, Feyenoord ile karşılaşmak üzere Rotterdam'a gelecek, takım ise diğer maçta Real Betis'e konuk olacak.

Kendi torbası olan 3. torbadan Feyenoord, RB Leipzig ve Galatasaray ile eşleşti. Alman kulübü De Kuip'e gelecek, Feyenoord ise Galatasaray maçında Türkiye'ye gitmek zorunda kalacak.

Como ve Viking, Feyenoord'un Avrupa programını tamamlıyor. Rotterdam ekibi Como ile sahasında oynayacak ve Viking karşılaşmasını deplasmanda tamamlayacak.

Lig aşaması 8, 9 ve 10 Eylül'de başlayacak. Ardından maç haftaları 13 ve 14 Ekim, 20 ve 21 Ekim, 3 ve 4 Kasım, 24 ve 25 Kasım ile 8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanacak. Devre arasının ardından son iki maç 19 ve 20 Ocak ile 27 Ocak'ta programda yer alırken, UEFA kesin maç fikstürünü, net maç tarihleri ve başlama saatleriyle birlikte en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak.

Sekiz maçın ardından tablo netleşecek. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek, 9 ile 24. sıralar arasındaki kulüpler eleme play-off turuna gidecek ve 25 ile 36. sıralar arasındaki takımlar için Avrupa sezonu sona erecek.

Feyenoord'un rakipleri şöyle: Inter (iç saha), Barcelona (deplasman), Porto (iç saha), Real Betis (deplasman), RB Leipzig (iç saha), Galatasaray (deplasman), Como (iç saha) ve Viking (deplasman).