'Feyenoord, Sabil Hansen'i kilit oyuncunun olası halefi olarak belirledi'

Danimarkalı Tipsbladet gazetesinin haberine göre, Feyenoord, Sabil Hansen (20) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Randers FC’nin yetenekli kanat bekçisi, Givairo Read’in olası halefi olarak gündemde.

Rotterdam ekibi, bu yıl Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle adı anılan Read'in ayrılma olasılığını hesaba katıyor.

Read ayrılırsa, Hansen De Kuip'te onun yerini alabilir. Danimarka genç milli takımında forma giyen oyuncu, ülkesinde büyük bir yetenek olarak tanınıyor.

Hansen’in Randers ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. Spor direktörü Søren Pedersen, onun ayrılışından bir kazanç elde edebilmek için onu satmak zorunda.

Hansen, şu ana kadar Randers formasıyla 50 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda bir gol ve iki asist kaydetti.

Transfermarkt’a göre genç sağ bek sadece 600.000 euro değerinde. Read’in değeri ise 25 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Feyenoord ve Randers henüz görüşme aşamasına geçmedi. Giovanni van Bronckhorst’un kadrosunda Read, Bart Nieuwkoop, Mats Deijl ve Jordan Lotomba gibi oyuncular bulunduğu için şimdilik sağ bek pozisyonunda yeterli seçenek mevcut.