Feyenoord, Robin van Persie'nin olası halefi adayını listeden çıkarmak zorunda

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Oliver Glasner, AC Milan'ın yeni teknik direktörü olacak. Böylelikle 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, Feyenoord'da Robin van Persie'nin olası halefi olarak artık gündemde değil gibi görünüyor.

Pazartesi günü Glasner'in Feyenoord'un ilgisini şimdilik rafa kaldırdığı anlaşılmıştı. Pembe spor gazetesi şimdi, Milan'ı tercih etmesinin kesinleştiğini yazıyor.

Artık sadece son formalitelerin tamamlanması ve Ralf Rangnick'in Milano kulübünün yeni teknik direktörü olarak atanmasının kesinleşmesi bekleniyor.

Glasner, son zamanlarda Crystal Palace'tan ayrılmaya karar verdi; burada oldukça başarılı bir iş çıkardı. Kulübe FA Cup ve Community Shield'ı kazandırdı ve kısa süre önce Conference League'in galibi oldu.

Feyenoord, Glasner'i kadrosuna katmanın kolay olmayacağını biliyordu ve bu yüzden başarısız oldu. Başarılı teknik direktör, Milan ile yüksek ücretli bir sözleşme imzalayacak.

Teknik direktör Devy Rigaux, diğer adaylara yönelmek zorunda kaldı. Feyenoord, yeni sezon hazırlıklarının birkaç hafta içinde başlayacağı için yeni teknik direktör konusunda bir an önce netlik kazanmak istiyor.

Glasner, Milan'da Massimiliano Allegri'nin halefi olacak. Geçen sezonun ardından İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadıkları için görevinden alınmıştı.