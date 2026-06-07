Feyenoord, Robin van Persie ile yollarını derhal ayırıyor

Feyenoord ve Robin van Persie'nin yollarını derhal ayırdığı, Feyenoord Transfermarkt'ın haberini aktaran Voetbal International ve De Telegraaf gibi yayınlar tarafından bildirildi. Kulüpten resmi açıklama yakında yapılacak.

Van Persie'nin ayrılmasının ardındaki resmi neden henüz açıklanmadı. Teknik direktör Dévy Rigaux, bir hafta önce bir basın toplantısında Van Persie'nin gelecek sezon da Feyenoord'un teknik direktörü olacağını doğrulamak istememek suretiyle bir sinyal vermişti.

Rigaux, "Önce geçen sezonu analiz edeceğiz, sonra bir karar vereceğiz" dedi. "Bu karar için zaman ayırıyoruz. Kendimize bir son tarih belirlemedik. Nereye gitmek istediğimiz netleştiğinde bir karar vereceğiz."

Eredivisie'de kazanılan puan sayısına (65) eleştirel yaklaşan genel direktör Robert Eenhoorn da, kendisine ve Rigaux'ya bir son tarih belirlemek istemedi. “Bu konuda bir karar vermemiz biraz zaman alacak.”

Artık Van Persie'nin bir buçuk yıl antrenörlük yaptığı De Kuip'te artık saha kenarında olmayacağı belli. Geçtiğimiz sezon eski forvet, takımını ikinci sıraya taşıdı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı.

Van Persie, takımını milyarlarca dolarlık turnuvaya taşımasına rağmen, sezon boyunca kendisine yönelik eleştiriler çoğu zaman sert oldu. Takımın performansı genellikle vasatın altındaydı ve şampiyonluk şansı çok geçmeden gözden kayboldu.

Feyenoord, Avrupa Ligi'nde çok hayal kırıcı bir performans sergiledi. Bu turnuvadaki diğer Hollanda takımları Go Ahead Eagles ve FC Utrecht gibi, Rotterdam ekibi de grup aşamasında elendi.